El Gobierno de Melilla anuncia que implantará la cuota cero para autónomos durante dos años

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma y consejero de Economía, Miguel Marín, durante una rueda de prensa. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma y consejero de Economía, Miguel Marín, ha anunciado este lunes que el Gobierno local implantará la cuota cero para autónomos durante los dos primeros años de actividad y la cobertura de las cuotas durante los dos primeros meses de baja médica.

En una rueda de prensa celebrada en Melilla, el también secretario general del Partido Popular (PP) ha explicado que "estas iniciativas tienen como objetivo facilitar el emprendimiento y ofrecer mayor protección a los autónomos de la ciudad".

Maín ha detallado que la primera de las medidas consistirá en la implantación de la denominada "cuota cero" para autónomos durante los dos primeros años desde el inicio de la actividad. Según ha detallado Marín, con esta iniciativa "el Ejecutivo local pretende incentivar la creación de nuevos negocios y facilitar que quienes tengan un proyecto empresarial puedan desarrollarlo con mayores garantías, al asumir el coste de la cuota a la Seguridad Social durante ese periodo".

"Se trata de incentivar a quienes tengan una idea o un proyecto para que puedan recibir esta ayuda del Gobierno de la Ciudad y tener sufragado el coste de la cuota que deben pagar los autónomos", ha explicado.

La segunda medida anunciada contempla que la Ciudad Autónoma asuma "el pago de las cuotas de autónomos durante los dos primeros meses de baja médica". En este sentido, Marín ha señalado que "muchos trabajadores por cuenta propia evitan darse de baja incluso cuando están enfermos debido al impacto económico que ello supone".

El dirigente popular ha criticado que, a su juicio, "el Gobierno central mantiene a los autónomos desamparados" en esta situación, y aseguró que el Ejecutivo local "quiere ofrecerles respaldo cuando se enfrenten a problemas de salud".

En este contexto, ha expuesto que "es muy difícil que un autónomo se dé de baja; tiene que estar muy enfermo para hacerlo". "Cuando esto suceda queremos que sepan que el Gobierno local del PP va a estar de su lado", ha aseverado.

El consejero de Economía ha indicado que actualmente se está trabajando en la fórmula administrativa necesaria para implantar ambas medidas. Asimismo, ha adelantado que el programa estará abierto durante todo el año, de modo que "cualquier emprendedor que inicie su actividad en la ciudad podrá acogerse a estas ayudas".