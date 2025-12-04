El Gobierno de Melilla "espera poco o nada" de la RAN España-Marruecos porque los anteriores acuerdos "son papel mojado"

La portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar (PP). - PP MELILLA

MELILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar (PP), ha afirmado este jueves que espera "poco o nada" de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, al considerar que los compromisos adquiridos en anteriores cumbres "se han quedado en papel mojado", especialmente en asuntos clave como la aduana comercial, el régimen de viajeros y la gestión fronteriza.

A preguntas de los periodistas, la también vicesecretaria de Comunicación del PP ha lamentado en rueda de prensa que la ciudad autónoma "siga sin ver avances reales a pesar de los anuncios realizados por el Gobierno central". "Nos hubiéramos conformado con que los acuerdos previos no se hubieran quedado en papel mojado porque eran fundamentales para el presente y el futuro de Melilla y para su equiparación con otras regiones del país", ha subrayado

Mohatar ha subrayado que la aduana comercial permanece cerrada desde que Marruecos decidió clausurarla de forma unilateral en 2018 y criticó que, desde su supuesta reapertura en enero de 2025, "ha funcionado de manera intermitente, ineficiente e inexistente".

La portavoz del Ejecutivo que preside Juan José Imbroda (PP) ha señalado además que el bloqueo del régimen de viajeros continúa generando "competencia desleal" y perjudicando al comercio local, porque las autoridades del reino magrebí no permiten que se pueda pasar a su país cualquier producto y artículo adquirido en Ceuta y Melilla mientras en sentido contrario se puede cruzar salvo con pescado, carne y productos lácteos.

La dirigente popular ha reclamado una postura "firme y clara" del Gobierno de España ante Marruecos y exigió que se hagan valer los intereses de Melilla en cualquier negociación bilateral. Asimismo, ha expresado su confianza en que un futuro cambio político nacional, "con Alberto Núñez Feijóo al frente", ponga fin al "abandono institucional" que asegura sufrir la ciudad.