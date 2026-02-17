El Gobierno de Melilla (PP) rechaza la propuesta de prohibir el burka y niqab en espacios públicos

Archivo - Un burka en una tienda en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MELILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla, presidido por el PP, ha expresado su rechazo a la propuesta de Vox para prohibir el uso del velo integral islámico -burka y niqab- en los espacios públicos, incluso en el caso de que la iniciativa sea respaldada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular a nivel nacional.

A preguntas de los periodistas sobre la moción anunciada por la formación que lidera Santiago Abascal, la portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, ha admitido que no conocía en profundidad el contenido de la propuesta pero se ha manifestado rotundamente.

"Nosotros jamás nos vamos a meter ni con el velo islámico ni nada que constituya la libertad religiosa de cualquier comunidad", ha afirmado Mohatar, quien ha recalcado que el Partido Popular en Melilla "no adoptará ninguna medida que suponga una afrenta a la libertad individual o religiosa".

La portavoz ha recordado que en la Asamblea local ya se rechazó una iniciativa similar de Vox que, según ha indicado, también aludía al velo islámico. "No vamos a ir ni contra el velo islámico ni los atavíos de una monja ni nada que tenga que ver con una expresión de la libertad religiosa", ha insistido.

Mohatar ha señalado que es necesario analizar con detalle el contenido de la propuesta de Vox que se debate en el Congreso de los Diputados "antes de fijar una posición definitiva sobre su alcance, especialmente en aquellos aspectos que pudieran estar relacionados con cuestiones de seguridad".

En cualquier caso, ha subrayado que el Ejecutivo melillense apuesta por "fomentar, respetar e incorporar la libertad religiosa" a la vida cotidiana y a la convivencia en la ciudad. "Si no se está atentando contra la libertad religiosa, no tiene por qué atentarse contra la convivencia", ha concluido.