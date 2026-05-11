La Guardia Civil recupera los cadáveres de dos migrantes ahogados en Ceuta

Archivo - Imagen de archivo de una patrullera vigilando la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este lunes dos cadáveres en la zona del Recinto, por lo que son ya 18 los cuerpos sin vida de personas migrantes ahogadas en el intento de cruzar a nado en todo el año en Ceuta.

Uno de los fallecidos ha sido localizado flotando en el mar, mientras el otro había alcanzado ya la orilla, según han confirmado desde la Comandancia de la Guardia Civil.

Ambos portaban traje de neopreno, indumentaria que suelen usar los llamados "nadadores", extranjeros fundamentalmente de origen magrebí que tratan de llegar a Ceuta desde Marruecos bordeando a nado el espigón fronterizo.

El aviso ha llegado a la benemérita en torno a las 11:45h, cuando agentes del Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han trasladado a la zona para recuperar los cuerpos.

Por el momento se desconoce la edad de las personas halladas muertas. Los cadáveres serán transportados a la base del Servicio Marítimo antes de ser conducido al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y tratar de identificarlo.

Con este hallazgo ya son 18 los cuerpos sin vida de migrantes ahogados y localizados en las costas de Ceuta en lo que va de 2026. La cifra sigue una tendencia preocupante tras un 2025 en el que se alcanzó un récord de 46 migrantes fallecidos en el litoral ceutí.