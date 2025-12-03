La Guardia Civil recupera el cuerpo de otro joven migrante en aguas de Ceuta, el número 44 en 2025

Archivo - Imagen de archivo de una vista de la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este miércoles el cuerpo sin vida de un joven migrante de origen subsahariano que flotaba en aguas de Ceuta junto a la frontera con Beliones (Marruecos). El cadáver ha sido interceptado cuando rondaban las 13,00 horas, tras un aviso ciudadano.

El joven, cuyos rasgos apuntan a un origen subsahariano, vestía traje de neopreno, atuendo que suelen usar los llamados "nadadores" para tratar de llegar a la ciudad autónoma de manera irregular.

Hasta la pedanía de Benzú, donde ha sido hallado, se han trasladado efectivos del Servicio Marítimo del instituto armado y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Los agentes lo han trasladado hasta su base en el puerto pesquero, desde donde será enviado al Instituto de Medicina Legal para proceder a la autopsia.

Con este hallazgo, el número de personas migrantes localizadas fallecidas en las costas de Ceuta en 2025 asciende a 44, un récord histórico, más del doble de todo 2024, cuando se recuperaron 21 cuerpos.

Ceuta ha registrado en noviembre la llegada de 275 personas de manera irregular, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior. De ellas, 274 accedieron por vía terrestre, que, para la administración, son las llegadas a nado y a través de la valla.