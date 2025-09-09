La Guardia Civil recupera el vigesimoséptimo cadáver de un migrante en aguas de Ceuta

Imagen de archivo de la vista de la frontera entre España y Marruecos, a 16 de agosto de 2025, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este martes el cuerpo sin vida de un joven magrebí que flotaba en aguas de Ceuta. Con este hallazgo asciende a 27 el número de cadáveres de personas migrantes aparecidos en la ciudad autónoma en lo que va de año.

El cuerpo pertenece a un varón mayor de edad, de aspecto magrebí, que vestía traje de neopreno y portaba aletas. Se encontraba en un estado inicial de descomposición, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que su fallecimiento es reciente.

Tras localizar el cadáver, los agentes han interceptado a otro varón migrante que nadaba hasta Ceuta a escasos metros del cuerpo sin vida. El nadador, también joven aunque adulto, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) al presentar un cuadro de hipotermia.

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han trasladado hasta la zona de Juan XXIII después de recibir un aviso cuando rondaban las 10,00 horas.

El número de cadáveres pertenecientes a personas migrantes recuperado en aguas de Ceuta se sitúa ya en 27 desde enero de 2025. En los primeros nueve días de septiembre han sido localizados cuatro, dos de ellos en un mismo día, la semana pasada. En 2024, fueron 21 los cuerpos sin vida localizados en el mar o las playas de la ciudad autónoma.

En paralelo, la presión migratoria en la frontera del Tarajal mantiene alerta a las autoridades españolas y marroquíes cada noche, cuando decenas de personas intentan cruzar a la ciudad autónoma desde localidades próximas de Marruecos por el mar y a través de la valla.