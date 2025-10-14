Hallan dos cadáveres de migrantes en las costas de Ceuta en la misma mañana

Archivo - Imagen de archivo de una lancha de Salvamento Marítimo, cerca de la costa de Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado en la mañana de este martes dos cadáveres de jóvenes migrantes en las costas de Ceuta, en lo que constituye la cifra 38 de fallecimientos relacionados con la inmigración en lo que va de año.

El primer cuerpo sin vida, perteneciente a un varón joven que portaba traje de neopreno, ha sido hallado a la altura de la Almadrabeta por efectivos de la Guardia Civil. Pocas horas después, agentes del Servicio Marítimo han encontrado otro cadáver en plena bahía norte.

Cumpliendo el protocolo establecido, los GEAS han sido activados para proceder a la recogida y traslado del cadáver a la base del Servicio Marítimo. Los cuerpos serán sometidos a autopsia.

Con estos dos hallazgos, la cifra de migrantes fallecidos hallados en aguas de Ceuta en 2025 asciende a 38, de los cuales tres se han registrado en octubre y dos en la jornada de hoy.

Estos incidentes se producen después de un fin de semana marcado por una elevada presión migratoria. Las unidades de la Guardia Civil se han visto desbordadas ante el incremento de entradas de personas a nado.

El flujo de menores que llegan de manera irregular a Ceuta tampoco ha cesado. La presión migratoria ha aumentado desde la madrugada del 12 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha informado el portavoz del Gobierno local y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, alrededor de 29 menores han llegado a Ceuta durante el pasado fin de semana. Ramírez ha precisado que, pese a que se están produciendo traslados a centros peninsulares, el número de menores en la ciudad permanece por encima de los 550, según los datos más recientes disponibles del domingo por la noche.

Tras la reforma de la Ley de Extranjería, se han iniciado los traslados de menores migrantes a la península. Sin embargo, la administrativa ha provocado que apenas se perciban estas reubicaciones, mientras continúan llegando niños a la ciudad autónoma. El Gobierno se ha comprometido a trasladar a más de 4.000 menores desde Ceuta y Canarias en menos de un año.

Desde principios de septiembre, cuando ambos territorios fueron declarados zonas de contingencia migratoria, se ha activado un mecanismo que establece que todos los menores no acompañados que accedan a estas regiones deben ser reubicados en la península en un plazo de 15 días.