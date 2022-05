Iceta subraya que "Melilla es un trozo de España y de su historia" y anima a jóvenes a solicitar el Bono Cultural

MELILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha visitado este miércoles las obras de restauración de la iglesia de La Purísima Concepción, situada en el recinto fortificado de Melilla la Vieja, que "tienen como objetivo recuperar para Melilla y para España una pieza fundamental de nuestro patrimonio arqueológico", así como ha animado a jóvenes melillenses a solicitar el Bono Cultural de 400 euros.

En declaraciones a los periodistas, Miquel Iceta ha asegurado que "Melilla es un trozo de España y de su historia" que proporciona pistas de la evolución de los estilos arquitectónicos.

El titular del Ministerio de Cultura y Deporte ha reconocido que ha llegado a la ciudad española del norte de África para visitar la restauración de una iglesia y, sin embargo, se ha encontrado con "la restauración de varias iglesias". "Aquí se condensa la historia de Melilla y merece la pena que dediquemos nuestros mejores esfuerzos por recuperar un pasado y por ponerlo a disposición de la gente", ha señalado.

Iceta ha puesto en valor la colaboración que está llevando su Ministerio --que aporta 1,1 millones de euros en la restauración-- con la Ciudad Autónoma, la Iglesia, y el Instituto de Patrimonio Cultural.

"Yo espero que pronto podamos seguir ver avanzando estos trabajos y que podamos disponer de este tesoro, que es la historia de Melilla y también historia europea", ha indicado.

El ministro no ha querido poner una fecha para la finalización de la restauración, dado que "cada día, aquí, se descubren cosas nuevas", y como ejemplo se ha referido a la 'cripta de los gobernadores' en las que los notables de la ciudad eran enterrados y que ha podido ver gracias a unas gafas de realidad virtual. "Nos gustaría recuperarlo absolutamente en plenitud, por lo tanto, si me lo permiten, no daremos plazos", ha apuntado.

"Melilla es un trozo de España y de su historia que nos puede proporcionar muchas pistas de la evolución de los estilos arquitectónicos que se utilizaban en diversos siglos", ha señalado Iceta. Por ello ha insistido en que "tenemos que hacer las cosas muy bien y además de estar muy atentos a los nuevos descubrimientos que se puedan ir produciendo".

El ministro ha visitado la iglesia acompañado de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh; la vicepresidenta de la Ciudad, Gloria Rojas; la consejera de Cultura, Elena Fernández Treviño; la consejera de Políticas Sociales, Francisca García Maeso; el arquitecto del Instituto de Patrimonio Cultural, Francisco Holguín, entre otras autoridades.

ANIMA A JÓVENES A SOLICITAR EL BONO CULTURAL

El ministro, en su ronda de encuentros por Melilla, ha mantenido también este miércoles un encuentro con jóvenes en el Instituto Reina Victoria Eugenia, con los que ha abordado la iniciativa de su departamento que implica un bono de 400 euros para que los jóvenes puedan emplearlo en disfrutar la cultura.

Según las estimaciones ofrecidas por el ministro, un total de 1.222 personas en Melilla se podrán beneficiar de la ayuda en este año 2022.

Tal y como ha explicado, los beneficiarios tendrán un año para gastar ese bono de 400 euros. "Cuando se ponga en marcha la iniciativa, se les comunicará a los beneficiarios para que puedan inscribirse y hacerse con el bono" ha resaltado.

Miquel Iceta ha destacado que "también se contactará con las librerías, cines o entidades organizadoras de conciertos para que puedan inscribirse y sumarse a esta iniciativa para que los jóvenes puedan usar este bono en estas entidades".

"Gastar en cultura no es gastar, es invertir y acercarse a la obra de otra persona", ha resaltado por último el titular de Cultura y Deporte en el Gobierno de la Nación, en su primera visita a Melilla desde que accedió al cargo el 12 de julio de 2021 en sustitución de José Manuel Rodríguez Uribes.