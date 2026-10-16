Imbroda atribuye a Feijóo la defensa de Ceuta y Melilla por la Unión Europea tras la crisis por la entrada masiva

Imagen del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, en rueda de prensa. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha destacado este viernes el papel del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la defensa de Melilla y Ceuta ante las instituciones europeas, especialmente tras la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio de 2026 y la aprobación de una resolución del Parlamento Europeo que reafirma la españolidad de ambas ciudades y reclama una mayor protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

En una rueda de prensa, Juan José Imbroda, que también dirige a los populares melillenses, ha atribuido a Feijóo "el impulso de iniciativas para situar la situación de las dos ciudades autónomas en la agenda europea" y ha subrayado "la importancia de que Bruselas cumpla su compromiso de establecer un mecanismo de respuesta de emergencia para reforzar la seguridad fronteriza".

El presidente melillense ha señalado que el máximo dirigente nacional del PP "ha conseguido movilizar a Europa en favor de Melilla y Ceuta", tanto mediante la resolución aprobada por la Eurocámara como a través de sus gestiones ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En este sentido, ha destacado que "Feijóo ha instado recientemente a Von der Leyen a presentar antes de finalizar el año el marco europeo de respuesta de emergencia", cuyo plazo de presentación, según ha indicado, "está comprometido para antes del 30 de diciembre".

Imbroda ha defendido que este instrumento "debe contribuir a proporcionar seguridad a las fronteras, a los Estados miembros y a su soberanía, en un contexto en el que la instrumentalización de la migración irregular se considera una posible herramienta de presión híbrida".

La resolución del Parlamento Europeo sobre la instrumentalización de los migrantes irregulares como herramienta de guerra híbrida fue aprobada en septiembre con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. El texto expresa el apoyo y la solidaridad de la Eurocámara con la población de Ceuta y Melilla y afirma que ambas son ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda.

El documento también condena los cruces irregulares masivos registrados en Ceuta durante la crisis migratoria del pasado verano y reclama un mayor respaldo de la Unión Europea para proteger las fronteras exteriores comunitarias. Asimismo, reconoce la responsabilidad y la capacidad de respuesta demostradas por la población y las autoridades locales ceutíes ante una situación excepcional.

Entre sus demandas, el Parlamento Europeo plantea reforzar la cooperación con Marruecos, aplicar las disposiciones europeas en materia migratoria y facilitar el retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario.

La resolución también alerta sobre el posible efecto llamada de los procesos de regularización a gran escala, al considerar que pueden transmitir un mensaje equivocado sobre la gestión de la migración irregular.

Imbroda ha destacado este viernes "la dimensión europea de la defensa de Ceuta y Melilla gracias a las gestiones del presidente Feijóo" y en la necesidad de que las instituciones comunitarias "traduzcan sus compromisos políticos en medidas concretas para reforzar la seguridad de la frontera sur de España y de la Unión Europea".