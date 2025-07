Imbroda celebra 25 años de su llegada a la Presidencia de Melilla: "El mayor logro es la convivencia y la estabilidad"

MELILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha conmemorado este jueves los 25 años de su llegada al cargo, recordando aquel 17 de julio del año 2000 cuando, tras una moción de censura impulsada por el PP y el PSOE contra Mustafa Aberchán (CPM), asumió por primera vez las riendas del Gobierno melillense.

Aquel acuerdo político, sellado con el objetivo de frenar la influencia del Grupo Independiente Liberal (GIL), presidido por el entonces alcalde Marbella Jesús Gil y Gil, marcó esta etapa que cumple un cuarto de siglo, donde asegura que su mayor logro "es la convivencia y la estabilidad" tras producirse tres mociones de censura en tres años, dos de las cuales tuvieron que dirimirse en los tribunales de Justicia.

En una rueda de prensa celebrada en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, acompañado de su equipo de gobierno y parlamentarios nacionales del PP Imbroda ha hecho un repaso extenso de su trayectoria al frente de la ciudad, destacando que su mayor consecución no ha sido una infraestructura concreta, sino haber logrado "una Melilla estable, convivencial y respetuosa entre culturas".

"El mayor logro no ha sido un puente ni la ampliación del aeropuerto. El mayor logro es que los melillenses saben cómo hay que vivir aquí: con respeto, colaboración, convivencia, amistad y hermandad", ha afirmado.

Imbroda, que en 2000 era diputado de la ya desaparecida Unión del Pueblo Melillense (UPM), ha recordado que su primer gobierno fue el primero en incluir a PP, PSOE y UPM en una coalición "multicolor" que unió fuerzas para "defender la bandera de España con cabeza y levantar la voz de Melilla en todas las instancias, también en Europa".

El dirigente popular ha repasado los años en los que gobernó con estabilidad hasta 2019, año en el que perdió el cargo porque aunque logró ser la fuerza más votada (diez), el único diputado de Ciudadanos (Cs) Eduardo de Castro "incumplió el pacto" alcanzado entre PP y Cs a nivel para que él fue presidente de nuevo y en cambio lo fue De Castro con un solo escaño de los 25 que conforman la Asamblea, al obtener el respaldo de CPM (ocho) y PSOE (cuatro).

"No fue un buen gobierno para Melilla", ha señalado, indicado que "fue un paréntesis". No obstante, ha subrayado que "no quiero ser duro, pero esos cuatro años fueron malos para la ciudad". Cuatro años después, en 2023, ha destacado que volvió a recuperar la mayoría absoluta con 14 diputados.

Durante su intervención, Imbroda no ha escondido su frustración con el Gobierno central, al que ha acusado de "no entender suficientemente a Melilla", y ha reprochado al PSOE y a CPM que su labor haya estado más centrada "en oponerse al PP que en construir una voz común para defender los intereses de la ciudad ante Madrid". "Si aquí el PSOE y los que llevan CPM se hubieran puesto a trabajar de verdad, no por derribar al PP, la voz de Melilla hubiera sido mucho más potente", ha lamentado.

A pesar de sus años en política, Imbroda ha confesado que todavía se siente con fuerzas y motivación para seguir gobernando, aunque ha reconocido que los momentos "más duros" han sido los personales, por la ausencia de personas con las que comenzó su carrera y que ya no le acompañan. "Yo me quería haber ido ya, de verdad, pero sigo porque tengo ilusión y mucha fuerza", ha confesado. "No hay nada que pague que un niño te pare por la calle y te diga 'presidente, una foto'".

En clave de futuro, el presidente melillense ha subrayado que su gobierno "seguirá apostando por un modelo económico basado en ayudas públicas" como fórmula de supervivencia para sectores clave en la ciudad. "Melilla necesita una economía con apoyo institucional. Sin la intervención del Gobierno local o central, muchos sectores no podrían competir y la inversión se iría a otros lugares con más estabilidad", ha defendido.

Imbroda ha finalizado el acto con palabras de gratitud hacia todos los que han formado parte de sus gobiernos durante estos 25 años, "sin distinción de colores políticos". También ha pedido disculpas en caso de haber cometido errores con alguno de ellos. "He gobernado con mucho cariño por Melilla, más que nadie", ha concluido.