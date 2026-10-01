Imbroda celebra la visita de los Reyes a Melilla como un refuerzo de su "confianza, certeza y certidumbre" en España

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, este jueves en rueda de prensa tras conocerse la visita de los Reyes - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha mostrado este jueves su "enorme satisfacción" ante la visita de los Reyes a Melilla el próximo 14 de octubre porque "nos dará confianza, nos dará certeza y certidumbre en el futuro" como ciudad española "especialmente tras la invasión de Ceuta".

Tras hacerse oficial que Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, respectivamente, Imbroda ha calificado la visita como "una gran noticia para Melilla y para España" y como una "vieja aspiración" de los melillenses que finalmente se verá cumplida casi dos décadas después de la última visita de la Familia Real, en noviembre de 2007.

"Nos dará confianza, nos dará certeza y nos dará certidumbre en el futuro", ha afirmado en rueda de prensa el presidente melillense, que ha situado la visita del jefe del Estado como una de las principales actuaciones necesarias para recuperar la tranquilidad tras la crisis vivida en Ceuta.

A su juicio, la visita adquiere una especial relevancia después de los acontecimientos del pasado 30 de julio, que, según ha señalado, generaron "incertidumbre, desestabilización y desconfianza" entre los ciudadanos y entre quienes pueden plantearse invertir, trabajar o desarrollar proyectos en Melilla.

Imbroda ha considerado que, junto a la visita de los Reyes, otros dos elementos han contribuido a reforzar la posición de Ceuta y Melilla: la resolución del Parlamento Europeo que, según ha recordado, reconoce que las fronteras de la Unión Europea comienzan también en estas dos ciudades y respalda la soberanía española, y las muestras de apoyo a Ceuta expresadas en distintos puntos de España tras los acontecimientos de julio.

"Primero confianza y certeza en el futuro y después haremos planteamientos económicos y sociales", ha resumido el presidente, que ha defendido que cualquier plan de desarrollo para Melilla "debe asentarse sobre la seguridad y la estabilidad".

JORNADA FESTIVA EN MELILLA

El presidente de la Ciudad ha avanzado además que pretende solicitar formalmente al Gobierno de la Nación que el 14 de octubre sea declarado día no lectivo en Melilla para facilitar que los ciudadanos puedan participar en los actos de la visita.

"Yo creo que es un día de fiesta en Melilla", ha afirmado Imbroda, que ha defendido que la presencia de los Reyes debe convertirse en un "júbilo popular" y en una jornada de "alegría y confianza" para toda la ciudad.

El presidente ha explicado que todavía no se conoce la agenda definitiva de Felipe VI y Letizia, ya que será la Casa Real la que concrete en los próximos días el programa y coordine los detalles de protocolo con las autoridades locales.

Imbroda ha revelado que el propio Rey le llamó este jueves antes de que se hiciera pública la visita para comunicársela personalmente. "Agradezco el gesto del Rey", ha señalado.

Entre los actos previstos se encuentra la entrega de las llaves de oro de la ciudad a Felipe VI. Imbroda ha explicado que el Gobierno local ya había encargado su elaboración ante la posibilidad de que el monarca visitara Melilla, antes incluso de que se hiciera oficial la llegada de los monarcas. "Nos atrevimos a encargarlas porque esto no se hace de un día para otro", ha confesado Imbroda.

Según ha recordado, el Rey emérito Juan Carlos I recibió las llaves de oro durante su visita de 2007. La visita coincidirá además con la finalización de varias actuaciones en el centro de la ciudad. Imbroda ha señalado que la remodelación de la Plaza de España está prácticamente terminada y que su inauguración estaba inicialmente prevista para los días 10 u 11 de octubre.

También está prevista la instalación en ese entorno de un conjunto escultórico dedicado al Socorro de Melilla, cuya base ya se está colocando. El presidente ha destacado que la coincidencia de estas actuaciones con la visita "permitirá que los Reyes encuentren una ciudad con importantes espacios recientemente renovados".

REACCIÓN DE MARRUECOS

Preguntado por una eventual reacción de Marruecos ante la visita de los Reyes, Imbroda ha asegurado que su principal preocupación no es la respuesta del país vecino, sino la posición del Gobierno de España en defensa de la soberanía nacional. "A mí lo que haga Marruecos me preocupa relativamente. A mí lo que me preocupa es lo que haga el Gobierno de España", ha manifestado.

El presidente melillense ha defendido que España dispone de los recursos y del respaldo de la Unión Europea necesarios para garantizar la soberanía de Ceuta y Melilla y ha sostenido que la visita del Rey representa precisamente una muestra de esa presencia institucional.

En este sentido, ha considerado que la presencia de Felipe VI "está especialmente justificada después de los acontecimientos registrados en Ceuta", al tratarse, en su opinión, de "una cuestión vinculada a la soberanía nacional". "Si va a cualquier sitio con una tragedia, con lo que sea, no va a venir aquí. Claro que tiene que venir", ha afirmado Imbroda, quien ha defendido que el jefe del Estado debe estar presente cuando se produce una crisis que afecta a la soberanía nacional.