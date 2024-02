Imbroda cree que Sánchez "lo único que buscaba era hacerse la foto con el rey Mohamed VI" tras seguir cerrada la aduana

MELILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha asegurado este jueves que "no le ha sorprendido" que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos no haya resuelto la reapertura de la aduana comercial de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta "porque sabía que lo único que buscaba era hacerse la foto con el rey Mohamed VI".

En rueda de prensa, Imbroda ha señalado que está "muy mal" por parte Sánchez "porque no hace más que engañar, no a mí, no a nosotros, pero sí a parte de la población la tiene engañada desde hace cinco años (tras el cierre de la aduana) y nos pretende seguir engañando". "Pero tampoco me ha decepcionado, ni me ha sorprendido, porque sabemos que es un mentiroso compulsivo" ha apuntado.

La primera autoridad melillense ha admitido que sí le ha sorprendido su anuncio de una inversión de 45.000 millones de euros en los próximos años en Marruecos. "Son cifras de una magnitud impresionante e imagínense si nosotros hubiésemos cogido nada más que el uno por ciento de esa inversión, hubiera sido fabuloso para Melilla", ha añadido.

Imbroda ha recalcado que "no esperaba nada de la visita del señor Sánchez a Rabat salvo una foto con el rey Mohamed VI y su anuncio de inversiones millonarias en Marruecos".

El presidente melillense ha denunciado que ambos gobiernos, desde la Reunión de Alto Nivel (RAN) de hace dos años, "han engañado a todos con las pruebas que se hicieron para la apertura de las aduanas" porque, en su opinión, "resulta hilarante que se pruebe como se carga harina en una furgoneta y se pasa por la frontera cuando llevábamos decenas de años haciéndolo".

El popular ha recordado que Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial de Melilla el 1 de agosto de 2018, a lo que siguió el cierre de la frontera el 13 de marzo de 2020 con la crisis del coronavirus y desde su reapertura en mayo de 2022 el incumplimiento del régimen de viajeros en dirección al reino alauí mientras se permite hacia el lado español.

"Con el régimen de viajeros no se deja pasar ni un paquete de pipas para Marruecos porque este país quiere cargarse la economía de Melilla, así que no nos vengan con cuentos chinos" ha exclamado.

Esta actitud de Marruecos, según ha proseguido Imbroda, ha sido lo que ha llevado a su Gobierno a intentar cambiar el modelo económico y en vez de girar en torno a la frontera, "mirar al norte", con los recientes convenios de colaboración con la Junta de Andalucía, Málaga, Granada y "otros que proseguirán en próximas fechas".