Imbroda denuncia la "escolarización masiva" de indocumentados en Melilla y anuncia acciones legales contra Educación

Publicado 23/09/2018 15:27:27 CET

MELILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha denunciado la escolarización masiva de indocumentados en los colegios de la ciudad española del Norte de África, y cree que la Dirección Provincial de Educación podría estar cometiendo presuntamente un delito de prevaricación y malversación por aceptarlos a pesar de no reunir los requisitos documentales.

A pregunta de los periodistas, ha defendido que los 700 niños que ha ordenado Educación escolarizar tengan derecho a la educación, pero ha aclarado que se realice cada uno en su país, dado que la gran mayoría son de Marruecos. "Algunos se basan en que los niños tienen que estar escolarizados, pero cada uno en su país, nosotros escolarizamos a los nuestros, y a mil más que son marroquíes y que están en nuestra enseñanza", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que "si ya hay una ratio altísima en la ciudad, de las más altas de España, que había empezado a bajar un poco este año, ahora hay 700 niños que van a escolarizar sin vivir en Melilla".

Juan José Imbroda ha destacado que no reúnen los requisitos para ser aceptados en los centros escolares porque no están empadronados. "No es que sean españoles o no para darles educación, sino que tengan la residencia oficial en España", ha aclarado.

Por ello, ha anunciado que llevará esta cuestión al Parlamento, para que el Gobierno responda por esta escolarización masiva que "hacinará las aulas ya saturadas en Melilla", e incluso ha anunciado que estudiarán emprender acciones judiciales contra la Dirección Prevención de Educación por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación.

Por último, también ha advertido por el "efecto llamada" que tendrán esta medida "con la que el Gobierno del PSOE quiere reventar Melilla".