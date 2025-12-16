Imbroda dice desconocer los contratos investigados por UCO en el caso Leire Díez durante el gobierno PSOE-CPM en Melilla

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), visitando este martes una obra en la ciudad. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 16 Dic. (EUROPA PRES) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha asegurado este martes que desconoce qué contratos concretos están siendo investigados en Melilla por la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) relacionadas con el caso de la conocida como 'fontanera del PSOE', Leire Díez, al precisar que los hechos analizados corresponden a un periodo en el que gobernaba el anterior Ejecutivo local formado por PSOE y CPM, presidido por Eduardo de Castro.

Imbroda ha señalado que, a su juicio, "los tiros pueden ir por ahí", en referencia a la decisión de la empresa pública Enusa --dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)-- de vender su participación del 50 por ciento en la planta de Remesa, "una operación en la que, según ha indicado, se intentó que la Ciudad Autónoma hiciera lo mismo, y que habría tenido como destinataria a una empresa tercera". Acciona figura como empresa investigada en el denominado caso Koldo.

A preguntas de los periodistas sobre un informe de la UCO que apunta a que un grupo empresarial habría mediado para que Acciona obtuviera dos contratos adjudicados por Enusa, uno de ellos en Melilla, el presidente melillense ha puesto el foco en las "prisas" que, según su versión, tuvo el entonces presidente de Enusa para cerrar la venta de su participación en Remesa.

"Querían vender su parte y querían que nosotros también lo hiciéramos", ha afirmado, añadiendo que la planta "funcionaba bastante bien" y que hubo presiones, a las que se opuso, entre otros, el entonces consejero en esta sociedad pública Manuel Ángel Quevedo (PP), para evitar su entrada en manos privadas.

Imbroda ha insistido en que no puede confirmar si existen otros extremos bajo investigación, ya que su Gobierno no formaba parte del comité ejecutivo que dirigía la actuación de Remesa en esos años. "No sabemos si hay algo más porque no estábamos en el Gobierno", ha reiterado.

En un plano más general, el presidente de Melilla ha criticado que la sucesión de informaciones judiciales esté dejando a España "por los suelos" con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo Central y ha dicho no entender "cómo el Gobierno se mantiene" ante la aparición diaria de nuevos escándalos que afectan al PSOE.

Según el informe de la Guardia Civil, remitido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso estarían en el centro de una red de mediaciones y habrían cobrado comisiones para favorecer que Acciona se hiciera con dos explotaciones de Enusa: la incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.