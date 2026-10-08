Imbroda espera que no haya "manipulación" del voto por correo y recuerda los antecedentes judiciales de Melilla

Archivo - El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, en una imagen de archivo - PP JUAN JOSÉ IMBRODA - Archivo

MELILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado este jueves que espera que no se produzca "manipulación" del voto por correo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya aconsejado a los ciudadanos que, si pueden, acudan presencialmente a votar.

A preguntas de los periodistas sobre estas declaraciones, Imbroda ha apelado a "la experiencia de Melilla" y ha recordado los antecedentes judiciales relacionados con el voto por correo en la ciudad como el denominado 'caso voto por correo', relativo a las elecciones generales de 2008. Fueron condenados a dos años de prisión e inhabilitación al entonces secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz y al presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán.

Imbroda ha rememorado que el Tribunal Supremo confirmó en 2021 las condenas por delitos electorales y falsedad relacionadas con la compra de votos emitidos por correo. "Hubo dos condenados, dos condenados a cárcel e inhabilitados. Uno fue el presidente del CPM y el otro fue el secretario regional del Partido Socialista", ha recalcado Imbroda.

El presidente de Melilla también ha hecho referencia al episodio ocurrido durante las elecciones municipales y autonómicas de 2023, cuando una operación policial y judicial investigó una presunta trama de compra de votos por correo en la ciudad.

En mayo de aquel año fueron detenidas varias personas, entre ellas cuatro consejeros del Gobierno de coalición que conformaban PSOE y CPM presidido por Eduardo de Castro, un diputado expulsado de Ciudadanos que formaba parte del Grupo Mixto.

La investigación judicial se prolongó posteriormente y en 2026 se levantó el secreto de la pieza principal de la causa, en la que están encausadas decenas de personas y que llevó a prisión provisional durante 71 días al entonces presidente de CPM, Mustafa Aberchán, y a cuatro exconsejeros del Gobierno melillense.

En este contexto, Imbroda ha expresado su deseo de que no vuelvan a producirse irregularidades en torno al voto postal. "Eso pienso. Que lo ha habido y espero que no lo haya. Porque es una pena, de verdad. Una pena que lo manipulemos. Espero que no lo haya", ha afirmado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido solicitará a la Junta Electoral Central "medidas adicionales" para reforzar las garantías del voto postal, aunque ha expresado su confianza en los trabajadores de Correos.

El plazo para solicitar el voto por correo para estos comicios está abierto desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre.