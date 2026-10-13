Imbroda llama a recibir masivamente a los Reyes: "Esta visita será un antes y después para Melilla"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), en un acto en la ciudad autónoma. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha hecho este martes un llamamiento a todos los melillenses para que este miércoles 14 de octubre salgan masivamente a las calles y participen en la recepción a Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, durante su visita a la ciudad autónoma.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar las obras de remodelación de la Plaza de España de Melilla, Juan José Imbroda ha manifestado que "esta visita marcará un antes y un después para Melilla". La primera autoridad melillense ha definido la llegada de los Reyes como una oportunidad para reforzar la confianza en la ciudad y avanzar hacia una etapa de mayor estabilidad y esperanza.

"¡Este miércoles todos los melillenses salgamos a las calles a recibir a nuestros Reyes!", ha reclamado Imbroda, quien ha insistido en la importancia de que los ciudadanos puedan acudir a la Plaza de España "para dar la bienvenida a los monarcas y mostrarles el afecto de la población melillense".

En este sentido, el presidente ha pedido expresamente la colaboración de la Administración General del Estado (AGE) y del empresariado local para facilitar la asistencia. "Nuevamente pido a la AGE y a todo el empresariado que lo faciliten y puedan ir todos a la Plaza de España. ¡Que no quede nadie sin poder ir!", ha manifestado.

Imbroda ha considerado que la visita de Felipe VI y Letizia "constituye una cita de especial trascendencia para Melilla", tanto por su carácter institucional como por las perspectivas que, a su juicio, puede abrir para el futuro de la ciudad.

"Esto es la llave que abre la puerta para una Melilla mejor. Lo tengo clarísimo", ha afirmado Imbroda, quien ha destacado la importancia de esta jornada como un punto de inflexión "importantísimo" para el futuro de la ciudad autónoma.

El presidente melillense ha puesto así el acento en "la dimensión histórica de la visita" y en la necesidad de que la ciudadanía pueda participar de forma mayoritaria en la recepción a los Reyes, "convirtiendo la Plaza de España en el principal escenario del encuentro entre la Corona y los melillenses".

La convocatoria se produce en vísperas de una jornada de especial relevancia institucional para Melilla, que recibirá a Felipe VI y Letizia en una visita que el Gobierno local considera "una oportunidad para proyectar la ciudad y transmitir un mensaje de estabilidad, confianza y expectativas de futuro", ha subrayado Juan José Imbroda.

NUEVA PLAZA DE ESPAÑA

Así lo ha manifestado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, tras inaugurar las obras de remodelación de la Plaza de España, que se han acelerado con ocasión de la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia. Imbroda ha asegurado que los melillenses "pueden sentirse orgullosos" de una actuación que ha renovado este emblemático espacio urbano con una inversión de 3,8 millones de euros.

Ha destacado la envergadura de una intervención que ha calificado como la más importante de la historia centenaria de la plaza, con trabajos que han afectado a más de 8.000 metros cuadrados, tanto en superficie como en las infraestructuras situadas bajo tierra.

La remodelación ha incluido la renovación de distintos elementos para modernizar el espacio y mejorar su imagen, desde la iluminación y la vegetación hasta el mobiliario urbano y la fuente. También se han actualizado los ejes peatonales y la solería, cuyo diseño incorpora un guiño a la Bandera de España.

Otro de los elementos de la actuación es la instalación de un casetón que recuerda al original, con el objetivo de mantener una referencia a la configuración histórica de la plaza dentro de su renovada imagen.

El presidente de la Ciudad ha puesto así en valor una intervención que transforma uno de los espacios más representativos de Melilla, tanto por sus dimensiones como por su significado urbano e institucional.