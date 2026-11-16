Imbroda: Melilla acoge "cuatro veces" más de su capacidad al albergar a 340 menores extranjeros

Juan José Imbroda este lunes en rueda de prensa - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido de las "dificultades" existentes para materializar los procedimientos de retorno de menores extranjeros no acompañados a Marruecos, incluso cuando se dispone de información sobre sus familias y sus lugares de procedencia. A su juicio, esta situación ha provocado que la ciudad acoja actualmente a 340 menores, "una cifra que cuadruplica la capacidad máxima establecida", fijada en 84 plazas en el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros de 29 de junio de 2026 por el que se actualizaba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Imbroda ha defendido la necesidad de establecer "una nueva relación con Marruecos" y ha manifestado su confianza en que un futuro Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo "permita abordar las relaciones con el país vecino desde una posición de mayor firmeza y con capacidad para exigir respeto mutuo".

En este sentido, la primera autoridad melillense ha apostado por "una política exterior basada en la igualdad, el respeto y la reciprocidad", y ha considerado que "España debe dejar atrás cualquier complejo a la hora de defender sus intereses nacionales y los de territorios como Melilla y Ceuta".

El presidente melillense también ha cuestionado la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el desarrollo del Pacto Europeo de Migración y Asilo, especialmente por su voto contrario al reglamento que contempla la consideración de determinados países, entre ellos Marruecos, como países seguros.

LA CRISIS DE CEUTA Y LA SOLIDARIDAD ESPAÑOLA

Imbroda ha aprovechado su intervención para denunciar la respuesta del Gobierno de España ante la crisis del pasado 30 de julio, cuando, según ha señalado, se produjo una entrada masiva de personas en Ceuta "sin que existiera un dispositivo adecuado ni instrucciones suficientes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

A su juicio, aquella crisis dejó dos grandes enseñanzas: por un lado, "el fracaso de la respuesta ofrecida por el Ejecutivo central" y, por otro, "la solidaridad demostrada por la sociedad española con Ceuta y Melilla".

Sobre este último aspecto, ha destacado las numerosas muestras de apoyo recibidas desde distintos puntos de España, incluso desde localidades del País Vasco, "como expresión del respaldo de los ciudadanos a las dos ciudades autónomas".

Por último, Imbroda ha valorado el reconocimiento expreso de las instituciones europeas a Melilla y Ceuta como territorio español y como frontera exterior de la Unión Europea, un reconocimiento que considera especialmente relevante "para reforzar la posición de ambas ciudades en el marco comunitario".