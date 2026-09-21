Imbroda pide ampliar la pista del aeropuerto de Melilla y nuevos sistemas de aproximación para evitar cancelaciones

Aeropuerto de Melila. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado la ampliación de la pista del aeropuerto y la incorporación de nuevos sistemas de aproximación que permitan reducir las "numerosas cancelaciones" de vuelos provocadas por las condiciones meteorológicas.

Imbroda ha explicado que las pruebas técnicas para disponer de un sistema de aproximación alternativo que permita operar con mayor seguridad en situaciones de baja visibilidad llevan tiempo en marcha. Según ha señalado, las nubes bajas están detrás de "una parte importante" de las cancelaciones que sufre el aeropuerto melillense.

En este sentido, el presidente de la Ciudad ha asegurado que, una vez que se acredite que el sistema de aproximación puede funcionar "con absoluta garantía", se trabajará para su incorporación al aeropuerto de Melilla.

En este sentido, la Ciudad Autónoma ha trasladado esta preocupación a Enaire, gestor de la navegación aérea, mediante una carta dirigida a su presidente con el objetivo de avanzar en la posible implantación de este sistema y combatir el "elevado" número de cancelaciones por causas meteorológicas.

Imbroda ha manifestado que la alternativa que se estudia se plantea ante las dificultades asociadas al sistema ILS, cuya implantación se ha visto condicionada por la oposición de Marruecos. Air Nostrum también había solicitado meses atrás a Enaire que estudiase una alternativa, una cuestión que, según Imbroda, "continúa en estudio".

El presidente melillense ha recordado que las competencias exclusivas sobre el transporte aéreo y marítimo corresponden al Gobierno central y ha criticado la gestión realizada durante los últimos ocho años. En este contexto, ha reclamado a la delegada del Gobierno, la socialista Sabrina Moh, que impulse medidas para mejorar la conectividad de la ciudad.

Junto a las actuaciones en el aeropuerto, Imbroda ha reclamado la ampliación del puerto de Melilla "según el proyecto ya aprobado y que está en Puertos del Estado", una reivindicación que situó entre las prioridades de la Ciudad.

En materia de transporte, el Gobierno de Melilla ha pedido asimismo mejoras en las conexiones marítimas y aéreas, con servicios de calidad y precios asequibles para el conjunto de los usuarios, tanto residentes como no residentes.