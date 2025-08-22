Imbroda (PP) anuncia el llenado del Pantano de las Adelfas para frenar los cortes de agua en Melilla

MELILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado este viernes el inicio del llenado del Pantano de las Adelfas, una medida "cien por cien" de la Ciudad con la que se busca dar una solución "inmediata" a los "continuos" cortes de agua que afectan a los melillenses.

La iniciativa se toma tras meses de enfrentamiento entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) a raíz de los "continuos" cortes de agua que se producen en la Ciudad en este 2025 y los "fallos" que se vienen produciendo en la planta desaladora que cedió el organismo nacional al ejecutivo autonómico.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el propio pantano, Imbroda ha explicado que esta actuación permitirá convertir el pantano en un "gran depósito" con capacidad para almacenar hasta 300.000 metros cúbicos de agua, suficiente para amortiguar las consecuencias de cualquier avería en la planta desalinizadora o en el suministro. El proceso de llenado, que tardará alrededor de un mes, ya ha sido comunicado por la Dirección General de Medio Ambiente a la CHG.

El jefe del Ejecutivo local ha puesto en valor que Melilla haya dado el primer paso "por responsabilidad" y ha subrayado la importancia de contar con este recurso estratégico. Asimismo, ha reiterado que su Gobierno ha solicitado en varias ocasiones la cesión de estas instalaciones a la Ciudad, sin haber obtenido respuesta por parte de la CHG, a la que reprocha haber trasladado tarde el asunto al Ministerio para la Transición Ecológica.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Además del Pantano de las Adelfas, Imbroda ha detallado otras tres líneas de actuación incluidas en la estrategia de su Gobierno: la recuperación del tratamiento terciario de aguas residuales, el mantenimiento de la planta desalinizadora y el impulso a una segunda instalación.

En este sentido, el presidente ha puesto de relieve la importancia de aprovechar el agua del terciario, ya que cada día se vierten al mar entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos. Ante la "falta" de autorización de la CHG, la Ciudad ya ha comenzado a probar las tuberías y sistemas necesarios para reutilizar este recurso. Con estas medidas, Imbroda ha dicho que el Ejecutivo autonómico "busca garantizar un suministro estable y fiable para la ciudadanía, evitando que Melilla siga viéndose castigada por los cortes de agua".