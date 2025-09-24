Imbroda (PP) critica que Cataluña y País Vasco queden al margen del reparto de menores migrantes

Juan José Imbroda, presidente del PP de Melilla y del Gobierno de la ciudad autónoma, durante su intervención ante los medios - PP

MELILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Melilla y de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha expresado este miércoles su "desacuerdo y rechazo" al hecho de que ni Cataluña ni el País Vasco participen en el reparto de menores migrantes no acompañados previsto por el Ejecutivo central. El anuncio de estas críticas llega apenas 24 horas después de que se firmaran las tres primeras resoluciones de reubicación de menores desde Melilla a la península, en aplicación de la contingencia migratoria extraordinaria.

En rueda de prensa en la sede del partido, Juan José Imbroda ha calificado el reparto de "injusto" y "arbitrario", al considerar que responde a las demandas de los "separatistas". No obstante, ha reconocido que Melilla está obligada a cumplir el Real Decreto en vigor: "Tenemos que acatar la ley", ha apuntado, aunque ha recalcado que su formación política no comparte ni el fondo ni la forma de la medida.

El dirigente popular ha asegurado que la gestión del Gobierno central "va a provocar un efecto llamada, agravando la actual situación de presión migratoria en la ciudad", y ha criticado que el traslado inicial haya sido solo de tres menores hacia la península. "No entiendo el revuelo que se ha formado por esto", ha subrayado.

Asimismo, ha reclamado nuevamente al Ejecutivo central el pago de los 120 millones de euros que, según afirmó, se adeudan a Melilla por la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados durante todos estos años.