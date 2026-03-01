Imbroda (PP) critica que el Gobierno elimine la planta de gas en Melilla y la "penalice" frente a inversiones en Ceuta

Sede de Endesa en Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha criticado la decisión del Gobierno central de no impulsar la planta de gas natural licuado (GNL) prevista en el Plan Estratégico para Ceuta y Melilla, una infraestructura que, según ha subrayado, figuraba como "una de las actuaciones clave" para el desarrollo de la ciudad norteafricana, mientras multiplica sus inversiones en Ceuta: "¿Por qué nos siguen penalizando los melillenses?" ha preguntado.

Juan José Imbroda ha explicado que el proyecto contemplaba una inversión aproximada de 70 millones de euros y la reserva de unos 10.000 metros cuadrados en el puerto de Melilla para su instalación. La planta, ha señalado, permitiría generar energía mediante un combustible menos contaminante que el actualmente utilizado.

"Pues la han quitado. El Gobierno nacional no quiere que se haga. El mismo Gobierno que nos pone como medida estrella en el plan estratégico, nos condena a seguir teniendo potencialmente una industria de las más contaminantes en el centro de la ciudad", ha manifestado el dirigente popular, en referencia a la Planta de Endesa, situada en el casco urbano de Melilla.

El presidente melillense ha mostrado su rechazo a la decisión del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, al considerar que "supone retirar una inversión estratégica para Melilla" mientras sí se destinan recursos "muy importantes" a otras infraestructuras en Ceuta, como el cable submarino de conexión eléctrica con la península, cuyo coste ha cifrado en torno a 300 millones de euros.

"¿Por qué nos siguen penalizando los melillenses? ¿Por qué nos sigue el Gobierno del señor Sánchez y del PSOE castigando a los melillenses? ¿Qué hemos hecho tan mal para llevarnos estos palos?", ha preguntado Imbroda.

En este contexto, el presidente autonómico ha recordado que, a su juicio, no es la primera vez que Melilla sufre un agravio comparativo respecto a Ceuta por parte del Gobierno central. Como ejemplo, ha citado la cesión de terrenos militares, señalando que mientras Ceuta recibió "ocho o nueve hectáreas", Melilla apenas obtuvo tres. "¿Por qué nos castigan de esa manera?", ha incidido.