Imbroda (PP) exige soluciones urgentes al "caos aéreo" en Melilla y solicita reunirse con Aena tras cancelaciones

Aeropuerto de Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular local, Juan José Imbroda, ha expresado su "profundo malestar" por la situación del transporte aéreo que afecta a la ciudad tras dos semanas de continuas cancelaciones, y ha anunciado que ha solicitado una reunión con el responsable de Aeropuertos Nacionales (Aena) para analizar el escenario actual.

Imbroda ha señalado que solo el pasado sábado 2 de mayo se registraron una veintena de vuelos suspendidos que afectaron a todas las rutas (Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Madrid y Barcelona), una cifra que, a su juicio, "refleja la gravedad de la situación".

No obstante, ha mostrado su escepticismo sobre la posibilidad de ser atendido, asegurando que está convencido de que "le darán largas", como -según ha criticado- "hacen los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez" cuando intenta abordar los problemas de Melilla.

El dirigente popular ha cargado contra el Ejecutivo central y contra la delegada del Gobierno en la ciudad, la también secretaria general del PSOE local Sabrina Moh, "por no ofrecer soluciones ante el persistente problema de cancelaciones". En este sentido, ha afirmado que, de desconocer lo que está ocurriendo, "deberían dimitir", recordando que esta cuestión ha sido planteada en numerosas ocasiones en las Cortes.

Asimismo, ha defendido que "ha sido el PP quien históricamente ha impulsado mejoras en las comunicaciones de la ciudad", citando como ejemplos "la ampliación de la pista del aeropuerto, la implantación de bonos turísticos y la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en rutas como las de Almería, Granada y Sevilla".

Imbroda ha indicado ni el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ni la delegada del Gobierno Sabrina Moh han mostrado su implicación para dar una solución a una situación que considera crítica. "Deberían estar matándose por solucionar este problema", ha afirmado.

En esta línea, ha cuestionado la falta de medidas para mejorar la operatividad del aeropuerto, como la implantación de sistemas de aproximación adecuados o la declaración de nuevas OSP con Málaga y Madrid, que "permitirían -según ha explicado- limitar el precio de los billetes, reducir cancelaciones y garantizar los vuelos incluso en condiciones meteorológicas adversas".

El presidente melillense ha advertido de que "la falta de actuación está perjudicando directamente a los ciudadanos y a la economía de la ciudad", insistiendo en la necesidad de adoptar medidas urgentes "que garanticen unas conexiones aéreas estables y fiables".