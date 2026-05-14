Imbroda (PP) pide a Sánchez que "no enfrente" a España con sus aliados ante las "pretensiones anexionistas" de Marruecos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), durante una recepción a La Legión. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no enfrente indebidamente" a España con sus socios internacionales, como Estados Unidos (EE.UU) y los países de la Unión Europea (UE), ante la posibilidad de necesitar su apoyo frente a las "pretensiones anexionistas" de Marruecos.

Imbroda ha mostrado su preocupación por la política exterior del Ejecutivo central y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, puede tener para la ciudad autónoma. "Me preocupa ahora que el Gobierno del señor Sánchez esté peleándose con todos, nos peleamos con todos nuestros aliados y nuestros amigos, y no sé dónde vamos a acabar", ha afirmado.

En referencia a Marruecos, el dirigente popular ha asegurado que "todos sabemos que tenemos una espada de Damocles" respecto al país vecino, aunque ha subrayado que desea mantener "buenas" relaciones con él. No obstante, ha acusado al Gobierno de España de "hacer todo lo posible para que esa espada de Damocles nos vaya a caer sobre la cabeza".

El presidente melillense ha señalado dos prioridades políticas: reforzar la relación con los aliados internacionales y profundizar en la integración europea. "Que seamos amigos de nuestros amigos, que seamos más europeos, que Europa nos proteja y nos apoye", ha manifestado, defendiendo la pertenencia de España al "club importante y privilegiado" que representa la Unión Europea.

Asimismo, Imbroda ha insistido en que rechaza la guerra, en referencia al conflicto bélico que mantienen EEUU, Israel e Irán, pero ha pedido evitar decisiones políticas que, según ha dicho, puedan perjudicar a la ciudad autónoma. "Yo soy el primero del 'No a la guerra', pero no a tomar políticas que fastidien a Melilla y su futuro. No a aquellas políticas que puedan poner en duda nuestra españolidad", ha declarado.

Por último, ha reivindicado la identidad española de la ciudad con un mensaje de unidad. "Primero Melilla-España. Primero la integridad, todos juntos. Porque Melilla es España, es una nación plural y que abraza a todo. Ninguna duda de ningún tipo. Por ahí no entramos ni la más mínima", ha concluido la primera autoridad de la ciudad española del norte de África.