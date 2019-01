Imbroda, ante la proliferación de los accidentes con rotondas en Melilla, pide que los conductores no beban alcohol

Publicado 30/12/2018 17:23:21 CET

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha recordado que no se debe conducir bajo los efectos del alcohol después de que tres conductores hayan chocado contra tres rotondas en menos de una semana, los tres con resultado positivo en los test de alcoholemia a los que fueron sometidos por la Policía Local.

A pregunta de los periodistas, Juan José Imbroda ha negado que estos sucesos tengan relación con la construcción de rotondas en la ciudad, porque "las rotondas no se mueven, están en su sitio quietas" y bien señalizadas.

La primera autoridad melillense ha indicado que la causa hay que buscarla en los efectos del alcohol en estos conductores porque "iban un poco bebidos" cuando colisionaron contra las tres rotondas.

Por ello, ha pedido a los conductores que en estas fechas tan destacadas vayan a salir en grupo, que elijan a uno para que no beba y sea esa persona la que conduzca, u optar por el transporte público "cogiendo entre todos un taxi". "Esto no hace falta decirlo, pero lo voy a recordar: no se debe ir al volante bebido", ha admitido.

Por último, ha destacado que en esos tres accidentes al menos no se han producido daños de consideración, sobre todo personales: "Hemos tenido suerte que han sido tres rotondas, que son daños menores que se reparan, y menos mal que estaba la rotonda y los ha parado, porque si no, no sé dónde habrían llegado", ha concluido.