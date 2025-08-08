Imbroda reafirma en plena polémica por Jumilla que Melilla mantendrá el rezo colectivo y los festivos musulmanes

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), en una imagen de archivo de junio de 2024, cuando saludaba a dirigentes de la Comisión Islámica de Melilla en un rezo colectivo por la pascua musulmana celebrado en una plaza pública - GOBIERNO DE MELILLA/ARCHIVO

PSOE y CPM exigen garantías de que en un futuro también seguirán permitiendo estas festividades si dependen de los votos de Vox

MELILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma y del Partido Popular (PP) de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado este viernes que la ciudad seguirá permitiendo el rezo colectivo en espacios públicos para las dos grandes pascuas musulmanas -Aid El Kebir y el final del Ramadán-, así como su condición de días festivos en el calendario oficial, "independientemente de lo que decidan otras localidades", en referencia a la polémica surgida la localidad murciana de Jumilla.

Por su parte, los partidos de la oposición en Melilla, PSOE y CPM, han exigido al Gobierno popular que asegure que en el futuro no se prohibirán los rezos de final de Ramadán y pascua del cordero si dependieran de los votos de Vox. El PP, en la actualidad, ostenta la mayoría absoluta.

En una declaración a los medios, Imbroda ha defendido que desde su Ejecutivo "no tenemos que dar explicaciones a nadie de lo que hagan los demás, solo rendir cuentas de lo que hacemos, y lo que hacemos está clarísimo". El popular, que gobierna la ciudad española del norte de África con mayoría absoluta, ha recordado que Melilla "fue la primera ciudad europea en declarar festivo el Aid El Kebir" y subrayó que su gobierno "siempre ha respetado, apoyado y acompañado todas las expresiones religiosas, ya fueran en mezquitas, iglesias o sinagogas".

El dirigente popular ha acusado a los partidos de la PSOE y Coalición por Melilla (CPM) de intentar "sacar rédito político" de la polémica generada en el municipio murciano de Jumilla, calificando su actitud de "carroñera" y de "sarcasmo" que se ponga en duda la postura del PP melillense. "Somos un modelo de convivencia y respeto. Nunca vamos a permitir que se utilice la religión para enfrentar a la ciudadanía", ha remarcado.

PSOE y CPM han instado al Ejecutivo de Imbroda a posicionarse contra la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de no autorizar el uso de polideportivos para el rezo de las fiestas musulmanas. El diputado socialista Rafael Robles calificó la medida de "xenófoba, sectaria e incompatible con un país plural, diverso, tolerante y democrático como España", y advirtió de que "pone en riesgo la convivencia e incluso la identidad de los melillenses".

Robles acusó al PP local de "guardar silencio ante un ataque en toda regla contra la comunidad musulmana" y preguntó si sus dirigentes comparten afirmaciones como que "las fiestas musulmanas son ajenas a nuestras tradiciones" o que "el islam es incompatible con la identidad española".

Por su parte, la diputada de CPM Cecilia González Casas ha considerado la decisión de Jumilla "un grave atentado contra la libertad religiosa y el legado cultural de España" y reclamó al Gobierno de Melilla que aclare si la condena o la respalda.

"No vamos a permitir que algo así suceda en nuestra ciudad después de los años que nos ha costado el reconocimiento de estos derechos para los musulmanes en Melilla", ha afirmado la parlamentaria del grupo mayoritario de la oposición que preside Mustafa Aberchán.