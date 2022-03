Imbroda ve que la aceptación del plan marroquí "es un acto privado de Sánchez" y pregunta qué pasará con Melilla

MELILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Melilla y senador, Juan José Imbroda, ha considerado que la decisión del presidente del Gobierno de apoyar el plan de autonomía dentro de Marruecos para el Sáhara Occidental "es un acto totalmente privado" para "una cuestión que es crucial" en la política exterior española y cuestiona sobre "qué va a pasar con Melilla".

A pregunta de los periodistas tras votar por Alberto Núñez Feijóo como próximo presidente del PP nacional, Juan José Imbroda ha declarado este lunes que la carta enviada por Pedro Sánchez al rey de Marruecos Mohamed VI, en la que España considera la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 para el Sáhara Occidental como "la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa", es una cuestión "totalmente privada, tanto de él como de la mitad del Gobierno frente a una cuestión fundamental para los intereses de España".

El dirigente de los populares melillenses ha criticado al jefe de gabinete socialista por variar una postura que se sigue desde hace 47 años y que "se ha mantenido por todos los gobiernos sucesivos que ha habido en España" desde 1975, a favor del referéndum planteado en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Esta ruptura de la política exterior importantísima para la nación española ha supuesto un disparate", ha denunciado Imbroda y ha añadido que "no se ha consultado a nadie: se ha roto un consenso sin ir al Congreso de los Diputados ni al Senado, ni siquiera una llamada telefónica" al principal partido de la oposición.

"No nos ha anunciado ni advertido que iba a romper con una política que había consensuada y lo que ha hecho el PSOE y el presidente Sánchez me parece una barbaridad", ha recalcado el presidente del PP melillense.

Asimismo, ha requerido al presidente del Gobierno que explique cómo va a afectar a Melilla este cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. "¿Y aquí en Melilla cómo se va a traducir esta nueva relación que imprime Sánchez?", ha inquirido.

El líder del PP melillense ha manifestado que "tampoco tenemos que olvidar que en el mes de mayo del año pasado (desde el Gobierno español) rompieron el 'statu quo' cuando se trajeron al líder del Frente Polisario a España, y ocho meses después, prácticamente le damos un vuelco a la situación"

Por último, ha preguntado a Sánchez: "¿Qué va a pasar con Melilla? ¿Qué se ha acordado? ¿Va a hacer bueno el acuerdo con Marruecos del año 2009 para la repatriación de los menores no acompañados? ¿Se acaban los asaltos fronterizos en la valla? ¿La aduana comercial que quitó Marruecos el 2 de agosto de 2018 la van a poner ya? ¿Se van a abrir los puertos fronterizos de una manera ordenada y controlada? Y, por supuesto, no me vale que me diga que el compromiso por escrito es que Marruecos respeta la integridad territorial de España".