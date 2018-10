Inmigración.-El PP acusa a Zapatero de alentar con su "sumisión" las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla

Actualizado 22/08/2007 18:18:15 CET

CEUTA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado ceutí en las Cortes Generales, Francisco Antonio González Pérez (PP), acusó hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de fomentar con su "sumisión" ante terceros países, en alusión a Marruecos, "las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla", actitud que, según señaló en declaraciones a Europa Press, "no tuvo antes ningún Ejecutivo nacional ni del PSOE ni del PP".

González Pérez respondió así al comunicado de prensa emitido ayer por la Delegación del Gobierno en Ceuta en el que tachaba de "irresponsable" al Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) por "generar continuas dudas sobre la consistencia de la españolidad de la ciudad".

Un día antes, el pasado lunes, la portavoz del Gobierno ceutí, Yolanda Bel, había insinuado que "a lo mejor hay que recordarle a Caldera --ministro de Trabajo y Asuntos Sociales-- que esto también es España" ante la imposibilidad de repatriar a Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) desde las dos ciudades autónomas.

"El Gobierno de Ceuta ha tenido un trato exquisito con el Ejecutivo de la nación", remarcó el parlamentario ceutí, quien señaló que "a lo mejor hay que dejar de ser tan exquisito con un Gobierno que no sólo no es capaz de defender con el mismo rigor los derechos de todas las regiones de España, sino que vulnera de forma evidente la legalidad vigente".

González Pérez se alineó con la postura de Bel en tanto que, a su juicio, "cualquier acuerdo que firma el Estado con otros países tiene la misma vigencia en todo el territorio nacional, haya o no consulados marroquíes". "La única Administración que cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla desde el 11 de marzo de 2004 es el Gobierno de Zapatero, que con su permanente sumisión ante terceros fomenta reivindicaciones a las que no había dado pábulo nunca ni el PP ni el PSOE", acusó el diputado. Además, el parlamentario recordó que "si la credibilidad del presunto acuerdo con Marruecos para repatriar a sus menores es tanta como la de la promesa del señor Caldera de que mientras él fuese ministro los 'papeles' del Archivo no saldrían de Salamanca ya sabemos a lo que atenernos". "La credibilidad de Caldera es cero y la de Zapatero, patatero", ironizó parafraseando al ex presidente Aznar.