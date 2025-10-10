Un joven argelino aparece muerto en aguas de Ceuta

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil en el puerto de Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un joven de nacionalidad argelina que flotaba en aguas de Ceuta. Con este hallazgo, el primero de octubre, son ya 36 los cadáveres de migrantes aparecidos en la ciudad autónoma en lo que va de 2025.

La benemérita recibió un aviso de posible avistamiento de un fallecido flotando en el agua cuando rondaban las 9,00 horas. Agentes del Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se desplazaron hasta la zona, donde confirmaron las sospechas.

El cadáver se hallaba a unos 200 metros de la céntrica playa de la Ribera, según han informado a esta agencia desde la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta.

El cuerpo sin vida corresponde a un varón de 23 años nacido en Argelia, según se detalla en su documentación personal, que llevaba consigo.

El joven portaba traje de neopreno, indumentaria que suele ser usada por las personas que tratan de cruzar a nado de manera irregular desde Marruecos hasta Ceuta, los conocidos como "nadadores".

Las primeras hipótesis barajadas por el instituto armado apuntan a que llevaba unas dos semanas fallecido, debido al estado de descomposición en el que se encuentra el cuerpo.

El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal para someterlo a la autopsia que determine la causa y momento de la muerte.

Este joven se suma a la lista de fallecidos en las mismas circunstancias desde enero de 2025, que ya asciende a 36, todos ellos jóvenes magrebíes. Es el primer cadáver hallado en octubre tras un mes de septiembre que concluyó con 11 cuerpos, el dato más elevado del año.

La cifra del año actual contrasta con la de 2024, cuando la Guardia Civil recuperó 21 fallecidos en total.