Juan Bravo (PP) acusa a los ministros Cuerpo y Bustinduy de intentar "generar miedo" durante el debate electoral

El vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, en rueda de prensa en Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha valorado este sábado en Melilla el primer gran debate televisivo de la campaña electoral, en el que se enfrentó a los representantes de otras formaciones políticas, Carlos Cuerpo (PSOE), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

A pregunta de los periodistas, Juan Bravo ha asegurado que los representantes del actual Gobierno de la Nación, los ministros Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy, centraron buena parte de sus intervenciones en intentar desacreditar las propuestas del Partido Popular y generar temor entre los ciudadanos, en lugar de defender sus propias iniciativas. "Hemos visto cómo han querido generar miedo y les demostramos que los únicos a los que hay que tener miedo es a ellos", ha afirmado el dirigente popular.

En su valoración del encuentro, Bravo ha contrapuesto dos modelos políticos: el continuismo que, a su juicio, representa el actual Ejecutivo y la alternativa de cambio que plantea el PP, basada en propuestas concretas en materia de vivienda, fiscalidad e infraestructuras. "Lo único que teníamos encima de la mesa era qué íbamos a hacer, de qué cantidades hablábamos, cómo lo íbamos a hacer. Eso era el Partido Popular", ha señalado, al tiempo que ha criticado que sus adversarios "se dedicaran a cuestionar las medidas populares en lugar de presentar un proyecto propio".

El vicesecretario de Economía ha defendido que el debate se desarrolló "desde la moderación y sin necesidad de elevar el tono de voz ni recurrir a interrupciones o descalificaciones". Asimismo, ha destacado que su formación "publicó en su página web los datos y argumentos expuestos durante el encuentro para que los ciudadanos pudieran comprobar su veracidad".

Bravo también ha hecho referencia a las cuestiones relacionadas con el campo y las peonadas, asegurando que "la propia legislación contempla la posibilidad de rebajarlas" y cuestionando, por tanto, los mensajes de temor que, según ha denunciado, trasladaron los representantes del Gobierno.

El dirigente popular ha agradecido a los ciudadanos que siguieran el debate durante la noche del viernes y ha insistido en que "el proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo representa una alternativa necesaria para recuperar la gestión política".

En este contexto, ha trasladado el debate nacional a la situación de Melilla y ha reivindicado el modelo de gestión del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al que ha atribuido "25 años de trabajo y desarrollo", con actuaciones en materia comercial, residencial y deportiva. "Eso es lo que ustedes quieren que hagamos", ha manifestado Bravo, quien ha asegurado que un eventual Gobierno central del PP "recuperaría la presencia inversora del Estado en Melilla".