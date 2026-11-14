Publicado 14/11/2026 15:42

Juan Bravo (PP) acusa a los ministros Cuerpo y Bustinduy de intentar "generar miedo" durante el debate electoral

El vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, en rueda de prensa en Melilla.
El vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, en rueda de prensa en Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, ha valorado este sábado en Melilla el primer gran debate televisivo de la campaña electoral, en el que se enfrentó a los representantes de otras formaciones políticas, Carlos Cuerpo (PSOE), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

A pregunta de los periodistas, Juan Bravo ha asegurado que los representantes del actual Gobierno de la Nación, los ministros Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy, centraron buena parte de sus intervenciones en intentar desacreditar las propuestas del Partido Popular y generar temor entre los ciudadanos, en lugar de defender sus propias iniciativas. "Hemos visto cómo han querido generar miedo y les demostramos que los únicos a los que hay que tener miedo es a ellos", ha afirmado el dirigente popular.

En su valoración del encuentro, Bravo ha contrapuesto dos modelos políticos: el continuismo que, a su juicio, representa el actual Ejecutivo y la alternativa de cambio que plantea el PP, basada en propuestas concretas en materia de vivienda, fiscalidad e infraestructuras. "Lo único que teníamos encima de la mesa era qué íbamos a hacer, de qué cantidades hablábamos, cómo lo íbamos a hacer. Eso era el Partido Popular", ha señalado, al tiempo que ha criticado que sus adversarios "se dedicaran a cuestionar las medidas populares en lugar de presentar un proyecto propio".

El vicesecretario de Economía ha defendido que el debate se desarrolló "desde la moderación y sin necesidad de elevar el tono de voz ni recurrir a interrupciones o descalificaciones". Asimismo, ha destacado que su formación "publicó en su página web los datos y argumentos expuestos durante el encuentro para que los ciudadanos pudieran comprobar su veracidad".

Bravo también ha hecho referencia a las cuestiones relacionadas con el campo y las peonadas, asegurando que "la propia legislación contempla la posibilidad de rebajarlas" y cuestionando, por tanto, los mensajes de temor que, según ha denunciado, trasladaron los representantes del Gobierno.

El dirigente popular ha agradecido a los ciudadanos que siguieran el debate durante la noche del viernes y ha insistido en que "el proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo representa una alternativa necesaria para recuperar la gestión política".

En este contexto, ha trasladado el debate nacional a la situación de Melilla y ha reivindicado el modelo de gestión del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al que ha atribuido "25 años de trabajo y desarrollo", con actuaciones en materia comercial, residencial y deportiva. "Eso es lo que ustedes quieren que hagamos", ha manifestado Bravo, quien ha asegurado que un eventual Gobierno central del PP "recuperaría la presencia inversora del Estado en Melilla".

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