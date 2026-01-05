La lluvia obliga a suspender la Cabalgata de Reyes en Melilla por motivos de seguridad

Los Reyes Magos recibidos por familias y niños a pesar de la lluvia. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La intensa lluvia caída en la tarde de este lunes ha frustrado la ilusión de miles de niños y familias que se habían congregado en el centro de la ciudad para disfrutar de la tradicional Cabalgata de Reyes. Ante el fuerte aguacero registrado pasadas las 19,00 horas, la Ciudad Autónoma decidió suspender el desfile de carrozas por razones de seguridad.

A pesar de la suspensión, Sus Majestades los Reyes Magos han mantenido su agenda institucional en la ciudad. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha querido agradecer su presencia en Melilla pese a las adversas condiciones meteorológicas, obsequiándoles con un reloj de pulsera como muestra de reconocimiento.

Numerosos niños, acompañados de sus familiares, ha podido al menos vivir un momento especial durante la recepción oficial celebrada en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, donde han tenido la oportunidad de saludar y fotografiarse con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Horas antes, a las 18,00 horas, el presidente de la Ciudad ha dado la bienvenida a los Reyes Magos en el Belén oficial del Foso de Hornabeque, ante la atenta mirada de alrededor de 1.500 melillenses. Sus Majestades, acompañadas por sus pajes, han recorrido posteriormente la plaza de las Culturas, en lo que debía ser el inicio previo a la Cabalgata que tenía previsto discurrir por las calles General Marina, Sidi Abdelkader y la avenida Juan Carlos I Rey.

Durante este recorrido, los Reyes Magos se han detenido para saludar a los centenares de niños que no han querido perderse este mágico encuentro, con el acompañamiento musical de la Agrupación de Jesús Cautivo, que ha puesto el toque sonoro a una tarde marcada por la ilusión y, finalmente, por la lluvia.