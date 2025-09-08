Localizan a una decena de migrantes en la Operación Feriante de Melilla

MELILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una decena de migrantes, la mayoría de ellos menores no acompañados, han sido localizados hasta el momento en el marco de la Operación Feriante de Melilla, el dispositivo conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local puesto en marcha desde la madrugada de este lunes con motivo del desmontaje de las atracciones de la Feria.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, "el objetivo de la intervención es impedir que personas en situación irregular se oculten en los vehículos o en las propias atracciones" para desplazarse como polizones hacia los puertos de Málaga, Almería y Motril (Granada). La citada fuente ha recordado que en la edición del pasado año se localizaron once migrantes en circunstancias similares.

El portavoz ha destacado que el dispositivo ha contado con un despliegue reforzado en el Recinto Ferial, que "incluyó la participación de unidades de intervención y guías caninos especializados en la localización de drogas y personas ocultas, así como apoyo aéreo desde Málaga con helicóptero y drones".

Durante los días de feria, según ha añadido la citada fuente, la Policía Nacional aplicó un plan de seguridad basado en tres ejes: "garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad ciudadana, adaptar la actividad policial al nivel 4 de alerta antiterrorista y prevenir los delitos contra las personas y el patrimonio".

En este sentido, ha apuntado que las actuaciones han ido desde la localización de menores extraviados hasta intervenciones en peleas, detenciones de personas reclamadas judicialmente y propuestas de sanción por tenencia de armas blancas o drogas. "Todo ello en niveles muy bajos gracias al comportamiento ejemplar de la ciudadanía", ha concluido el portavoz policial.