Margarita Robles en Melilla: el PSOE defiende España frente a otros que "sólo defienden sus intereses"

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha visitado este jueves de Melilla para apoyar la candidatura de Gloria Rojas a la Presidencia, ha subrayado que "el PSOE cree y quiere profundamente a España y a los españoles, a Melilla" frente a otras formaciones que no citó "a las que "se les llena la boca con España y sólo defienden sus intereses".

En declaraciones a los periodistas tras acompañar en la campaña a Gloria Rojas y otros miembros de su candidatura para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, Margarita Robles ha manifestado que "solo habiendo un Gobierno socialista en Madrid y un Gobierno socialista en Melilla las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar con fundamento, con razón de ser y con sentido de Estado".

Robles ha señalado la necesidad de que en Melilla "se gobierne pensando en todos los ciudadanos, que es la apuesta de la candidata del PSOE a la Presidencia, Gloria Rojas", que, ha aseverado, "trabajará de la mano del Gobierno Socialista en Madrid".

Tras 19 años ininterrumpidos de gobiernos del PP en la Ciudad Autónoma, la ministra ha manifestado que "son muchos años en los que unos pocos han querido gobernar pensando solo en sus intereses, mientras que lo que el PSOE hace en España y quiere hacer en Melilla es gobernar pensando en todos los ciudadanos. El único cambio que piensa por y para las personas es el cambio de progreso que representa el Partido Socialista", ha recalcado.

"INTERESES ELITISTAS"

En su visita a la ciudad para apoyar a la candidatura socialista, Robles ha denunciado la situación de dejadez en la que está esta ciudad a causa de los 19 años de gobierno del Partido Popular.

"Solo unos pocos están gobernando pensando exclusivamente en ellos. Lo que queremos en Melilla es, como está pasando en el Gobierno central, gobernar por y para las personas, pensando en todos los ciudadanos y no solo defendiendo los intereses elitistas de unos pocos, como está ocurriendo", ha destacado.

La dirigente socialista ha querido dejar claro el compromiso del PSOE de trabajar pensando solo en los ciudadanos. "Si gana nuestra candidata, Gloria Rojas, la prioridad van a ser los ciudadanos, sobre todo aquellos que lo están pasando peor, que viven la desigualdad. En Melilla todos sabéis que existe esa desigualdad porque el PP ha pensado en unos pocos y no en la mayoría de los ciudadanos", ha señalado.

SENTIDO DE ESTADO

La ministra de Defensa en funciones ha resaltado que el PSOE es un partido de Estado que gobierna pensando por y para España. "Hay algunos que se les llena la boca de hablar de España, que todo el día se envuelven en banderas y solo piensan en sus intereses", ha apostillado.

Margarita Robles ha indicado que "España es de todos, España es nuestra, es la primera para los socialistas, para los que estamos defendiendo su bandera porque estamos defendiendo a sus gentes. Que nadie quiera capitalizar España porque España es nuestra, es de todos", ha apuntillado.

Ha asegurado que en los once meses de Gobierno de Pedro Sánchez todo lo que el PSOE ha prometido, lo ha cumplido, "muestra de ello ha sido el incremento de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la ampliación de la oferta de empleo público".

"Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos cuatro años en los que seguir trabajando. Por eso es tan importante que haya esa sintonía entre el Gobierno Socialista en Madrid y el Gobierno Socialista, en Melilla. Queremos una España fuerte y unida que solo representa el PSOE", ha destacado.

SESIÓN DE INVESTIDURA

La responsable socialista ha pedido a los melillenses su confianza en el proyecto que encabeza Gloria Rojas, ya que es el único que está plenamente implicado con la realidad de nuestra ciudad.

"El PSOE es un proyecto serio, real, que no hace grandes brindis al sol, sino que piensa cada día en las personas. Por eso pido a los melillenses que se sientan o no socialistas pero que crean en Melilla, que crean en España, en la igualdad, que den un voto de confianza a Gloria Rojas porque es la mejor forma de que Melilla progrese y sea una parte importante del impulso que necesitamos en este país. Una manifestación más de la España que queremos, más justa y más igualitaria", ha asegurado.

La dirigente del PSOE ha señalado que el proyecto de los socialistas "es un proyecto progresista, de diálogo, de no confrontación y de no exclusión". Por ello, ha lamentado la situación que se vivió en el Congreso en la constitución de las Cortes, "donde algunas personas no guardaron el mínimo respeto institucional".

"El Congreso es la representación de la soberanía popular. Lo que los socialistas queremos es que todo el mundo pueda hablar, expresar sus ideas sin descalificaciones, pataleos o gritos. Por eso hacemos esa apuesta de diálogo, de convivencia y de pluralidad", ha concluido.