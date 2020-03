Marruecos niega entrar a cien súbditos llegados a Ceuta al cerrar la frontera pero permite salir españoles

CEUTA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha advertido este viernes a los aproximadamente cien ciudadanos marroquíes que han desembarcado en la ciudad autónoma procedentes de Algeciras después de las 6,00 horas, cuando el Reino alauita ha cerrado para prevenir la expansión del coronavirus la frontera del Tarajal. Ahora deberán "regresar a sus casas" por la negativa del país vecino a facilitarles la entrada en su territorio.

Las autoridades marroquíes sí están permitiendo, según han indicado desde la Delegación a Europa Press, la salida por el paso del Tarajal de los ciudadanos españoles que desean abandonar Marruecos tras la suspensión de todas las conexiones aéreas y marítimas con España y la clausura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.

Mateos ha explicado en rueda de prensa que los viajeros marroquíes con intención de "ir a su tierra" recibieron información actualizada en el Puerto de Algeciras sobre la intención de su país de cerrar la frontera de Ceuta "a las seis de la madrugada". "En principio se iba a clausurar a las 22,00 horas de este jueves, pero unas gestiones a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores consiguieron dar tiempo al embarque en las últimas rotaciones del día con destino a Marruecos y Ceuta", ha recordado.

La delegada del Gobierno ha lamentado que las navieras no hayan atendido "el llamamiento que se hizo para no vendieran billetes a ciudadanos marroquíes a sabiendas de que la frontera quedaría cerrada desde las 6.00 horas". "Lo han hecho y ahora nos encontramos aquí con un número de marroquíes a los que no se va a dar paso por la frontera y que tendrán que volver a sus casas", ha lamentado.

Alrededor de 50 súbditos marroquíes esperan desde primera hora de este viernes junto al paso fronterizo que las autoridades del país vecino les permitan cruzar y en una explanada ubicada a aproximadamente un kilómetro del Tarajal se han agrupado veinte vehículos con medio centenar de personas más.