Más de 50 migrantes parten hacia otras comunidades autónomas desde un CETI de Ceuta saturado

Salida extraordinaria de personas migrantes desde el CETI de Ceuta para descongestionar las instalaciones, a 11 de febrero de 2026, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 53 personas migrantes ha partido este martes desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta rumbo a la península en una salida de carácter extraordinario organizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para aliviar la presión sobre los recursos de acogida, que superan los 900 usuarios pese a tener 512 plazas.

Las personas trasladadas serán derivadas a distintas organizaciones en territorio peninsular, donde continuarán su itinerario administrativo con el objetivo de regularizar su situación o, en su caso, fijar destino en otro país fuera de España.

La decisión se produce después de que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitara apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una conversación telefónica. La llamada partió de la Moncloa, donde Sánchez se interesó por los efectos del reciente temporal en la ciudad. Vivas aprovechó para trasladar la situación de saturación que atraviesan el CETI y los centros de acogida de menores, que también están desbordados con más de un 1.000 por ciento de sobreocupación.

Esta salida se enmarca en un dispositivo más amplio de derivaciones que el Ministerio está coordinando para reducir la sobreocupación de las instalaciones. En las últimas semanas, el incremento de llegadas ha obligado a habilitar espacios no previstos para la acogida, como el garaje del propio centro, donde actualmente pernoctan varias personas ante la falta de plazas disponibles.

En estos momentos, el CETI alberga en torno a 900 residentes, una cifra muy superior a su capacidad ordinaria, de 512 plazas.