Más de 50 solicitantes de atención humanitaria se trasladan de Ceuta a la península

Archivo - Vista del puerto de Algeciras - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 54 solicitantes de atención humanitaria ha abandonado Ceuta este jueves para partir rumbo a la península. Esta salida busca descongestionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ha dejado de acoger nuevos ingresos debido a su sobreocupación.

El más de medio centenar ha tomado el barco de las 10,30 horas con destino Algeciras. Las personas migrantes han comenzado a llegar a la Estación Marítima de la ciudad autónoma en grupos de 15 personas, acompañados de personal de Cruz Roja y del CETI.

Todos ellos son varones jóvenes procedentes de varias naciones del Magreb y el África Subsahariana, en su mayoría Argelia, Sudán o Guinea Conakry.

Con estos traslados, el Gobierno pretende aliviar la sobreocupación del CETI, que superó hace dos semanas la barrera de los 900 residentes pese a tener 512 plazas.

Desde hace días, los mayores de edad recién llegados a la ciudad autónoma de manera irregular no pueden ingresar en el centro, según ha podido confirmar in situ esta agencia.

Los migrantes han relatado a Europa Press que, si bien sí les permiten acceder para comer y asearse en grupos reducidos, no pueden pasar la noche dentro. Las inmediaciones del recinto se encuentran desde la semana pasada llenas de colchones, donde duermen, y bolsas donde guardan sus pocas pertenencias a la espera de ser acogidos en el CETI.

Esta información, confirmada por fuentes internas al centro, no ha sido corroborada por la Delegación del Gobierno en Ceuta, que continúa en silencio.

La institución se remite a la Secretaría de Migraciones, desde donde únicamente han admitido que la ocupación del CETI "se ha tensionado debido al incremento de llegadas".

Hace dos semanas, se habilitaron recursos extraordinarios para atender la elevada demanda de acogida. Colocaron literas en el Aula Magna y en aulas de español del centro y, días más tarde, instalaron carpas.