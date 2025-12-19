Melilla aprueba sus Presupuestos de 421 votos con la mayoría del PP y la oposición de PSOE, CPM, Vox y Somos

El presidente de la Ciuda Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, inaugurando este viernes una nueva plazoleta en Melilla - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea ha aprobado por mayoría absoluta de sus miembros los Presupuestos de la Ciudad de Melilla de 2026 que ascienden a los 421 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al ejercicio anterior

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha defendido el documento que ha contado con la oposición de PSOE, CPM, Vox y Somos Melilla, y ha destacado su carácter social, expansivo e inversor "que servirá para darle futuro a la ciudad".

Imbroda, que cuenta con 15 diputados sobre 25 que conforman el parlamento melillense, ha detallado que todas las áreas incrementarán su presupuesto, ha expuesto las múltiples novedades incorporadas y que los tres ejes - Universidad, Turismo y Tecnología- "están yendo muy bien".

La primera autoridad melillense ha calificado las cuentas del próximo año como "expansivas, sociales e inversoras", al sumar 33 millones más que en 2025 y aumentar prácticamente todas las áreas. Administraciones Públicas crecerá un 14%; Medio Ambiente, un 10%; Políticas Sociales, un 10,3%; y Turismo, un 11,4%.

El popular ha destacado que también se incrementarán partidas como Economía y Fomento (7%), Educación (6,5%) y Cultura (6,1%), así como los fondos destinados a sociedades públicas como la empresa pública de viviendas Emvismesa (51%) o la Fundación Melilla Monumental (11%).

Según ha apuntado, los presupuestos incorporan asimismo la financiación del nuevo grado de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial y la ampliación de grupos en otras titulaciones universitarias impartidas en la ciudad. Además, ha adelantado que se pondrá en marcha una nueva agencia destinada al desarrollo de la innovación tecnológica y a la atracción de inversiones.

Entre las novedades incorporadas al proyecto presupuestario, según ha explicado Imbroda, figuran la creación de equipos de cuidadores y vigilantes en los parques infantiles y un nuevo servicio operativo en las barriadas, formado por alrededor de medio centenar de personas.

En materia social, Imbroda anunció que la Consejería de Políticas Sociales "multiplicará por tres" los fondos destinados a familias vulnerables. "Las cuentas incluirán por primera vez la atención bucodental para personas sin recursos mediante un convenio con el Colegio de Odontólogos, así como un acuerdo con el Colegio de Médicos para facilitar el acceso a tratamientos de reproducción asistida" ha comentado el popular.