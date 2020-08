Melilla busca en Marruecos a los padres del menor fallecido ahogado cuando intentaba viajar como polizón

MELILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería del Menor de Melilla ha anunciado que busca en Marruecos a la familia del menor no acompañado que falleció la noche del miércoles 26 de agosto cuando intentaba alcanzaba un barco de pasajeros en el puerto para viajar como polizón a la península.

Su titular, Mohamed Ahmed (CPM), ha revelado que el joven sólo estuvo siete horas acogido en el Centro de La Purísima el 17 de agosto, día que la Guardia Civil lo localizó en aguas de las costas después de que llegara a nado a la ciudad desde Marruecos, "y desde ese día no volvió a acudir al centro por lo que no se ha podido probar si era menor o no". El consejero ha añadido que "esta cuestión --si el fallecido era menor de 18 años-- ya deberá determinarla el médico forense".

El consejero del Menor ha afirmado que la información que tiene sobre él "es mínima y por tanto se está trabajando para recabar toda la posible con el objetivo de localizar a su familia".

Ahmed, "sin darle mayor importancia a si es menor o mayor de edad", ha lamentado este tipo de situaciones pues "nos hace sentirnos en una situación de poder hacer las cosas mejor para que estos hechos no ocurran", afirma.

Ha agradecido la intervención de los efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) y la interlocución que tuvieron con ellos facilitándoles toda la información que tenían. Mohamed Ahmed ha destacado que en este suceso "hemos actuado como cualquier padre lo haría", desde que la misma noche del suceso acudió al puerto para estar presente en la recogida del cadáver y ahora buscando a sus familiares en Marruecos para que puedan hacerse cargo del cuerpo del fallecido.

La autopsia que se le ha practicado despejará si se agotó mientras intentaba alcanzar a nado el ferry de pasajeros y se ahogó u otra embarcación le golpeó por no verlo al ser de noche.