Melilla celebra su inclusión en la Red de Juderías tras superar el examen final en Madrid

Presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en el encendido de luces de la festividad Januká. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura de Melilla, Fadela Mohatar (PP), ha expresado este lunes su alegría por la inclusión de la ciudad española del norte de África en la 'Red de Juderías' tras superar el examen final ante la Asamblea celebrada en la sede de Turespaña.

En declaraciones a los periodistas, Fadela Mohatar ha destacado que durante la defensa, realizada junto al expresidente de la Comunidad Israelita de Melilla, Mordejay Guanich y director de la Cátedra Melilla-Sefarad, Miguel Ángel Espinosa, se demostró "que sí tenemos una judería viva y que Melilla fue el camino de retorno a Sefarad".

La también vicepresidenta segunda del Ejecutivo local ha subrayado la singularidad del legado judío melillense, recordando que la ciudad cuenta con "el primer barrio judío, la primera sinagoga o el primer colegio en España, además de la liturgia y la lengua", y ha agradecido a la junta directiva de la Red el respaldo mostrado durante el proceso.

La titular de Cultura ha explicado que la defensa técnica de la adhesión de Melilla se desarrolló con la presencia del presidente de la Red de Juderías, así como de los miembros de la Mesa de Presidencia y de la Comisión Técnica, además de los alcaldes de las dos ciudades que avanzan junto a Melilla hacia su incorporación plena a la entidad.

Mohatar ha recordado que la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad es una asociación integrada por municipios que conservan en sus cascos históricos un relevante patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural vinculado a las comunidades judías que los habitaron. A través de esta red, ha indicado, las ciudades trabajan de manera conjunta en la defensa y puesta en valor de ese legado, impulsando proyectos culturales, turísticos y académicos, así como acciones de intercambio nacional e internacional que fomentan el conocimiento y el respeto entre culturas.

La consejera de Cultura melillense ha subrayado que desde hace más de dos décadas, ciudades como Ávila, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Jaén, León, Toledo o Segovia han invertido tiempo y recursos en recuperar sus antiguas juderías mediante la rehabilitación de espacios históricos y la recuperación de tradiciones, historias y relatos de las familias judías que las habitaron, desarrollando además talleres, festivales y numerosas iniciativas dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

En cada uno de los municipios integrantes, ha apuntado, la Red ha impulsado la conservación del patrimonio material e inmaterial, su señalización y difusión, consolidándose como una herramienta clave para revitalizar entornos históricos y fortalecer el vínculo con las raíces sefardíes. A ello se suma una intensa actividad internacional, con presencia en ferias turísticas, organización de exposiciones y foros, y la firma de convenios culturales dentro y fuera de España.

Fadela Mohatar ha indicado que, con su adhesión, Melilla aspira se integra plenamente en esta red de "ciudades comprometidas con mantener viva la memoria sefardí y ampliar su proyección cultural y turística".