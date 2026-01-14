Melilla contará con un Museo Fernando Arrabal para custodiar su obra y legado - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor y dramaturgo de talla internacional Fernando Arrabal, melillense de nacimiento y a punto de cumplir 94 años de edad, contará con un gran museo dedicado a su obra y legado en Melilla. Así lo ha anunciado la consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar (PP), quien ha confirmado que el futuro Museo Fernando Arrabal se ubicará en el edificio del antiguo Casino Español.

Fadela Mohatar ha asegurado que con este proyecto Melilla se convertirá "en un punto neurálgico del arte contemporáneo", al tiempo que ha subrayado que el propio Arrabal ha reiterado de forma "clara y nítida" su deseo de que su obra y su legado permanezcan en la ciudad que le vio nacer. Junto al museo, la consejera ha avanzado la creación de un Premio Internacional de Teatro que llevará el nombre del dramaturgo.

La responsable de Cultura ha calificado de "día importante" para la ciudad la adquisición del inmueble del antiguo Casino Español, tras alcanzar un acuerdo con la junta directiva de la asociación que lo gestiona, presidida por Jacobo Chocrón. El convenio contempla un alquiler de 30 meses con derecho a compra por el precio simbólico de un euro.

Mohatar ha agradecido la "generosidad" de la entidad y ha destacado que se trata de "un acuerdo muy beneficioso que nos permite conservar un edificio histórico del patrimonio cultural", que será objeto de una rehabilitación integral.

La creación del museo se suma al homenaje público que la Ciudad Autónoma rindió a Fernando Arrabal a mediados de diciembre de 2025 en el teatro que lleva su nombre, un acto abierto a la ciudadanía que sirvió para reivindicar la trayectoria de un creador de reconocimiento internacional cuya obra ha sido definida como de "capacidad inconmensurable".

En aquella visita, Arrabal manifestó ante los medios que "soy melillense y me encuentro muy bien en Melilla" y afirmó que "es una suerte nacer en Melilla". El autor anunció entonces la donación a la Consejería de Cultura de medio centenar de libros de primera edición, firmados por él, que serán subastados entre coleccionistas, y adelantó que regresará a la ciudad para participar en una gran exposición de su obra como pintor plástico, inspirada en réplicas e influencias de Duchamp, Picasso y Dalí.

"Si Málaga tiene al pintor Pablo Picasso, Melilla tiene a Fernando Arrabal", ha señalado Fadela Mohatar, quien ha definido al escritor como "el más universal de los melillenses". La consejera ha recordado la estrecha relación de la ciudad con el creador, visible en el teatro que lleva su nombre, el Teatro Kursaal Fernando Arrabal, en la publicación de parte de su obra, en espacios culturales dedicados a su figura y en la escultura realizada por el artista melillense Mustafa Arruf.