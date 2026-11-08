Melilla implanta el copago farmacéutico para que los pensionistas retiren gratis sus medicamentos

Imagen de archivo del Gobierno de Melilla de la consejera Randa Mohamed y el presidente de la Cïudad Juan José Imbroda. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla pondrá en marcha a partir de la semana entrante, previsiblemente el lunes 9 de noviembre, el copago farmacéutico destinado a los pensionistas de la ciudad, con el objetivo de que puedan retirar gratuitamente en las farmacias los medicamentos que tengan prescritos a través de la Seguridad Social.

Así lo ha anunciado la consejera del área, Randa Mohamed (PP), quien ha asegurado que la medida beneficiará a la práctica totalidad de los pensionistas, con la única exclusión de aquellos cuyos ingresos alcancen los 100.000 euros. Según ha explicado, no existirá ningún límite en la cantidad de medicamentos cubiertos, de manera que podrán retirar gratuitamente todos los que tengan pautados por los servicios sanitarios públicos.

"La medida beneficiará a la práctica totalidad de los pensionistas y no hay ningún tope, toda la medicina que tengan pautada podrán retirarla de manera gratuita", ha señalado Mohamed.

La responsable de Políticas Sociales y Salud Pública ha subrayado que la iniciativa pretende evitar que las dificultades económicas condicionen el seguimiento de los tratamientos médicos. "Queremos que nuestros mayores puedan retirar sus medicinas de forma gratuita en la farmacia, asegurándonos de que nadie deje de tomar sus pastillas por no poder pagarlas", ha afirmado.

La cobertura se aplicará a los medicamentos recetados a través de la Seguridad Social, concretamente en los centros de salud y hospitales de titularidad pública.

HASTA 100 EUROS DIARIOS PARA DESPLAZAMIENTOS MÉDICOS

Por otro lado, Randa Mohamed ha anunciado un incremento de las ayudas económicas destinadas a los melillenses que deben desplazarse a la península por motivos médicos. La Consejería elevará estas prestaciones hasta los 100 euros diarios, una cantidad que prácticamente triplica los 35 euros que concede actualmente el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad.

La consejera ha destacado que ambas ayudas serán compatibles, por lo que los beneficiarios podrán percibir la prestación estatal y la concedida por la Ciudad Autónoma.

"Sabemos la angustia que supone salir a la península por un tema médico y la ayuda de Ingesa a veces no da ni para comer", ha manifestado Mohamed para justificar el refuerzo económico.

El nuevo sistema contempla ayudas de hasta 500 euros por desplazamiento, con un límite máximo de 1.500 euros anuales. Las cuantías variarán en función del destino: 300 euros para los viajes a Málaga y Almería, 400 euros para Sevilla y el resto de Andalucía y 500 euros para los desplazamientos al resto de España.

Además, la consejera ha explicado que las ayudas tendrán en cuenta la situación económica de cada solicitante. Así, las personas cuyos ingresos sean inferiores a una vez y media el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán cubierto el 100% del coste del viaje, porcentaje que irá disminuyendo progresivamente en función de la renta.

Con estas dos medidas, Randa Mohamed ha destacado que el Gobierno de Juan José Imbroda "pretende reforzar la protección económica de los pensionistas y de los pacientes que necesitan recibir asistencia sanitaria fuera de Melilla", al ser dos colectivos especialmente afectados por las dificultades económicas y las limitaciones derivadas de la situación geográfica de la ciudad.