Melilla pagará tratamientos dentales de hasta 1.500 euros para personas vulnerables

El presidente de Melillla Juan José Imbroda y consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla pondrá en marcha un programa de ayudas para financiar tratamientos bucodentales destinados a personas en situación de vulnerabilidad, gracias a un convenio de colaboración suscrito con el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Melilla y dotado con un presupuesto de 100.000 euros. La iniciativa permitirá sufragar tratamientos de hasta 1.500 euros por beneficiario, siempre que los pacientes sean derivados por los Centros de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública.

Según ha informado la portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar (PP), el convenio tiene como finalidad facilitar el acceso a la atención odontológica a aquellas personas residentes en Melilla que, por su situación económica y social, no pueden afrontar el coste de estos tratamientos.

Mohatar ha detallado que la ayuda cubrirá el importe que deban abonar los beneficiarios por las intervenciones realizadas en clínicas dentales de la ciudad por profesionales colegiados, siempre dentro de los tratamientos incluidos en el programa.

Entre las prestaciones financiadas, ha indicado la portavoz, figuran exploraciones bucodentales, limpiezas dentales, obturaciones, reconstrucciones, endodoncias, extracciones simples y complejas, curetajes, radiografías, tomografías (TAC), coronas por traumatismo dental y diferentes tipos de prótesis dentales, tanto completas como parciales de resina. "Todos estos tratamientos estarán sujetos a un límite máximo de 1.500 euros por paciente en el conjunto de las actuaciones realizadas" ha precisado la también vicepresidenta segunda de Melilla.

Según han precisado, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos actuará como entidad colaboradora en la gestión del programa y coordinará la participación de las clínicas dentales adheridas. "Para ello, dispondrá de un sistema informático específico que permitirá identificar a los beneficiarios y controlar el seguimiento de los tratamientos y el importe de las ayudas concedidas" ha indicado.

Asimismo, Mohatar ha explicado que la entidad colegial deberá remitir mensualmente a la Ciudad Autónoma una relación de los pacientes atendidos, detallando el tratamiento recibido y su coste, acompañada de las correspondientes facturas emitidas por las clínicas participantes. Al término del convenio también tendrá que presentar una memoria final que permita evaluar el desarrollo del programa y el número de tratamientos financiados.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año desde su formalización, aunque podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre ambas partes para resolver posibles incidencias en su ejecución o justificación, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. En cualquier caso, la duración total del convenio, incluidas sus posibles prórrogas, no podrá superar los cuatro años.

Con esta medida, Mohatar ha subrayado que la Ciudad Autónoma de Melilla "pretende garantizar el acceso a tratamientos odontológicos esenciales a personas con especiales dificultades económicas, mejorando su salud bucodental y favoreciendo su bienestar y calidad de vida".