Melilla prioriza AstraZeneca para vacunar a los menores de 60 años pendientes de la segunda dosis

MELILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud Pública de Melilla priorizará entre los menores de 60 años la vacuna AstraZeneca después de que haya aprobado iniciar este miércoles vacunar aquellos que estaban pendientes de recibir su segunda dosis después de que se suspendieran el 16 de marzo las inyecciones con el fabricante británico, a raíz de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recibiera algunas notificaciones de trombosis venosa cerebral que consideraba necesario estudiar más a fondo antes de reanudar las mismas.

Este miércoles están citadas en los centros de vacunación masiva de la ciudad española del norte de África los trabajadores de guarderías, Educación infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato para vacunarse con AstraZeneca porque para aquellos que opten por Pfizer tendrán que esperar hasta una fecha indeterminada a ser convocados por Salud Pública.

Otro tanto ocurrirá este jueves con los funcionarios de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Bomberos, y que quieran recibir su segunda dosis debe ser AstraZeneca, porque en caso contrario también tendrían que esperar.

Para el viernes, se ha programado a todas aquellas personas pertenecientes a "profesiones esenciales" que no acudan a las citas del miércoles y jueves a recibir la segunda de dosis de AstraZeneca y quieren aprovechar lo que han llamado "repesca" para hacerlo, así como de "Otros Colectivos" que no han sido especificados para estas dos primeras jornadas, como agentes de movilidad, protección civil, farmacias, etc.

5.000 AFECTADOS EN MELILLA

Desde Sanidad han explicado además que aquellos que han pasado la enfermedad por covid-19 antes de la vacunación, no deben recibir una segunda dosis de AstraZeneca porque pauta de vacunación se considera completa y no necesita recibir ninguna dosis adicional.

Al respecto, ha recordado que la vacuna de AstraZeneca se empezó a utilizar en personas menores de 55 años. Más tarde, tras el estudio por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de una serie de eventos trombóticos, muy infrecuentes pero graves, que están relacionados con la vacuna, se interrumpió la vacunación en este grupo de edad, aplicando el principio de precaución.

Asimismo, ha indicado que la decisión de no continuar con la administración en menores de 60 años afectó también a las segundas dosis, ya que, en ese momento, no era posible saber si el riesgo de trombosis grave detectado se incrementaba, se mantiene igual o disminuye con una segunda dosis.

Esta decisión ha dejado en Melilla a más de 5.000 personas que recibieron una dosis de AstraZeneca y que desde este miércoles empezarán a inyectárseles la segunda dosis, de momento esta semana únicamente con AstraZeneca para aquellos que opten por Pfizer tendrán aún que esperar a ser convocados por Salud Pública.