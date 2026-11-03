Melilla reclama al Gobierno aplicar las repatriaciones de menores marroquíes que se están realizando en Ceuta

El vicepresidente tercero del Gobierno local, Daniel Ventura (PP). - GOBIERNO DE MELILLA
MELILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Ciudad Autónoma de Melilla ha reclamado al Gobierno Central que aplique en la ciudad los mismos mecanismos que se están utilizando en Ceuta para reducir el número de menores extranjeros no acompañados acogidos, mediante su repatriación a Marruecos. Actualmente, Melilla atiende a unos 330 menores migrantes, una cifra que prácticamente cuadruplica su capacidad óptima de acogida, establecida en 84 plazas.
El vicepresidente tercero del Gobierno local, Daniel Ventura (PP), ha denunciado la diferencia de actuación entre ambas ciudades autónomas y ha preguntado por qué no se utiliza en Melilla el mismo procedimiento que, según ha indicado, ha permitido repatriar a unos 300 menores marroquíes en Ceuta.
"¿Por qué no se utiliza el mismo mecanismo que en Ceuta? Que lo utilicen aquí también. Nosotros hacemos los expedientes de repatriación, que en este caso la consejera de Políticas Sociales firma todos los días. Estamos hablando de muchos, y esos expedientes de repatriación utilícenlos con el mismo modelo", ha reclamado.
Ventura ha respondido así a la delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE local, Sabrina Moh, quien había instado al Ejecutivo melillense a solicitar el traslado de menores migrantes a la península, aprovechando los mecanismos previstos en la normativa estatal para afrontar las situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El vicepresidente tercero ha rechazado esta alternativa porque considera que el traslado de los menores al resto del territorio nacional no resolvería el problema de fondo y podría favorecer nuevas llegadas. "Lo que ella pretende es que nosotros agilicemos todo lo que podamos para hacer ese envío de menores al resto de nuestro territorio nacional, con la parte tan negativa que eso tiene, porque además incentiva la posibilidad de que puedan seguir llegando menores en la misma línea", ha argumentado.
Ventura ha subrayado que las repatriaciones no pueden realizarse de forma colectiva, puesto que la legislación exige estudiar individualmente la situación de cada menor y tramitar un expediente específico. "Las repatriaciones no se pueden hacer masivamente porque la ley dice que hay que hacerlo de manera individual. Se tiene que hacer un expediente de cada uno de los menores, que es lo que se está haciendo y lo que se viene haciendo siempre", ha precisado.
Con 330 menores acogidos frente a una capacidad óptima de 84, el Ejecutivo melillense ha reclamado "una solución que permita aliviar la presión asistencial" y evitar que Melilla continúe soportando "una carga desproporcionada".