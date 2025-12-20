Melilla reducirá el IBI para que a sus ciudadanos no les afecte el "basurazo impuesta por el Gobierno central"

Imagen de unos contenedores de basura. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado en que los melillenses "no pagarán ni un euro" de la subida en la tasa de basura "impuesta por el Gobierno central", conocida como "basurazo", porque ese aumento se reducirá en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cobra su Ayuntamiento.

Juan José Imbroda ha asegurado que "se bajará lo suficiente el IBI para que ninguna familia de Melilla tenga que pagar un euro más por la basura" y que la medida "ya está contabilizada".

La primera autoridad melillense ha recalcado que "la Ciudad bajará el IBI para neutralizar la subida estatal de la tasa de basura", garantizando que "ninguna familia melillense pague más" por la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), un tributo obligatorio que calcula el coste del servicio de recogida y tratamiento de basuras,

La nueva tasa de basuras deriva de la trasposición de una directiva europea a la legislación española mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma obliga a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa que refleje el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, fomente una mejor gestión y aplique el principio de que quien más residuos genere y menos recicle, pague más.

GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura (PP), ha defendido que el Ejecutivo local está realizando "una importante inversión económica" para garantizar la limpieza de la ciudad, tanto en la mejora del servicio como en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Daniel Ventura ha asegurado que, a la llegada del actual Gobierno del Partido Popular en junio de 2023, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, Valoriza, disponía de más del 50 % de sus herramientas y vehículos "inservibles, estropeados y sin mantenimiento". A ello se sumaban, según ha indicado, problemas laborales denunciados por los propios trabajadores, como salarios que no se correspondían con sus funciones y convenios colectivos atrasados.

Ante esta situación, el consejero ha explicado que el Gobierno local acometió una inversión cercana a los cinco millones de euros para la adquisición de nuevos vehículos, que están llegando de forma progresiva a la ciudad, una partida que se encuentra al margen del contrato de limpieza viaria, cuyo importe anual asciende en 2025 a 16 millones de euros.

Además, Ventura ha señalado que se ha destinado aproximadamente otro millón de euros a la renovación de contenedores, muchos de los cuales se encontraban, según ha afirmado, "destrozados". En este sentido, ha atribuido el deterioro del servicio a la falta de mantenimiento y atención durante el mandato del anterior Gobierno.

El consejero también ha destacado la mejora en las condiciones laborales de la plantilla de limpieza viaria gracias a la incorporación de nueva maquinaria y vehículos, lo que facilita el trabajo diario de los operarios. "No es lo mismo trabajar con vehículos y herramientas obsoletas que con equipamiento completamente nuevo", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo continuará avanzando en la mejora del servicio y en la ordenación del sistema de limpieza de la ciudad.