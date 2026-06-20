Melilla subvencionará hasta el 50% del carnet de conducir a jóvenes de 18 a 30 años para mejorar su empleabilidad

En la imagen Fadela Mohatar, portavoz del Gobierno de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas destinada a sufragar hasta el 50 por ciento del coste de obtención de los permisos de conducir de las clases B, C, C+E y D para jóvenes de entre 18 y 30 años, con el objetivo de favorecer su empleabilidad, formación y autonomía personal.

La portavoz del Ejecutivo local y vicesecretaria de Comunicación del PP melillense, Fadela Mohatar, ha valorado de forma positiva la publicación de estas ayudas en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), enmarcadas dentro del programa Melilla Joven impulsado por el Gobierno que preside Juan José Imbroda (PP).

Según ha explicado Mohatar, la iniciativa busca ofrecer a los jóvenes "más herramientas, más cualificación y más posibilidades para acceder a un puesto de trabajo", al considerar que el permiso de conducir constituye en numerosas ocasiones un requisito imprescindible para incorporarse al mercado laboral.

"Podrán mejorar su cualificación profesional con esta ayuda que ponemos en circulación y ampliar sus posibilidades de futuro. Sabemos que el coste para obtener estos permisos de conducir puede ser a veces un obstáculo para muchas familias", ha señalado.

La dirigente popular ha destacado además la ampliación de la convocatoria respecto al pasado año, cuando las ayudas se limitaban exclusivamente al permiso de conducir de clase B.

En esta edición se incluyen también los permisos profesionales de las clases C, C+E y D, correspondientes a camión, camión con remolque y autobús, respectivamente. En concreto, la línea destinada al permiso de conducir de clase B cuenta con una dotación máxima de 249.743 euros y permitirá subvencionar hasta la mitad de los gastos efectivamente realizados para su obtención.

Por su parte, las ayudas para los permisos profesionales disponen de una partida de 100.000 euros y cubrirán hasta el 50 por ciento del coste de obtención, con un límite máximo de 800 euros por beneficiario.

Fadela Mohatar ha explicado que las solicitudes deberán formalizarse mediante el modelo oficial facilitado por la Dirección General de Política Educativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, disponible en la página web de la Ciudad Autónoma.

"Las ayudas se concederán por riguroso orden de llegada y podrán presentarse a través de la sede electrónica de la administración melillense, en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano o en cualquiera de los registros habilitados por la normativa vigente" ha detallado la portavoz del Gobierno melillense.

Mohatar ha subrayado que esta medida forma parte de una estrategia más amplia dirigida a la juventud melillense. "Esta convocatoria no es una actuación puntual, sino que forma parte de una estrategia mucho más amplia del Gobierno Imbroda para apoyar a los jóvenes facilitándoles herramientas para su formación, su incorporación al empleo y su desarrollo personal", ha afirmado.

La portavoz ha defendido asimismo que el Ejecutivo local continúa impulsando "oportunidades reales, medidas útiles y respuestas concretas a las necesidades de la sociedad melillense y, en este caso, de la juventud de la ciudad".