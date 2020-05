Melilla tacha de "decepcionante" el dinero que le llegará del fondo extraordinario no reembolsable por el coronavirus

MELILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Comercio y Empleo de Melilla, Dunia Almansouri Umpierrez (CPM), ha señalado que "es total y absolutamente decepcionante" que la Ciudad Autónoma vaya a recibir alrededor de cinco millones de los 16.000 que el Gobierno tiene previsto repartir a través de un fondo extraordinario no reembolsable anunciado el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa telemática, Dunia Almansouri ha reconocida este martes que le ha defraudado la reunión mantenida el lunes entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las Comunidades Autónomas (CCAA) para abordar el reparto de dicho fondo, por cuanto entiende que "no se ha tenido en cuenta la singularidad de Melilla para el reparto de ayudas económicas".

Almansouri ha explicado que el Gobierno central tiene previsto destinar 16.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas que se dividen en tres partes: 10.000 millones para competencias sanitarias, 5.000 millones en ayudas para paliar la reducción de ingresos y 1.000 millones de euros para gasto social.

"Las cantidades serán distribuidas para que lleguen en el mes de julio y en el mes de octubre, pero, Melilla es excluida de las ayudas por competencias sanitarias al entender que carecemos de ellas, ya que dependen directamente del Gobierno central, como también pasa en Ceuta", ha detallado la consejera.

Para Dunia Almansouri, "este motivo es un error porque que aunque no tengamos competencias en la atención sanitaria, sí que la tenemos en Salud Pública con todo lo que conlleva en cuanto a compra de material sanitario, seguimiento epidemiológico, compra de test sanitarios". En este sentido, ha asegurado que los test que están usando los sanitarios actualmente y los que se están realizando a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "son comprados por la Ciudad Autónoma".

Asimismo, ha aseverado que también son de la Ciudad "las mascarillas y material sanitario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), farmacias para colectivos vulnerables, etc., sin contar con el gasto que se invierte en residencia y hotel para acoger a personal sanitario".

MELILLA, LA GRAN OLVIDADA

Al respecto, ha indicado que en los 5.000 millones de euros para paliar la reducción de ingresos de las comunidades "nuevamente no se tiene en cuenta a Melilla y se nos excluye de la partida sin considerar que contamos con un impuesto especial diferente al IVA y que sí que hemos tenido una reducción importante, de hecho, se prevé una caída de 50 millones de euros".

Y en la partida de 1.000 millones de euros destinada a gasto social "sí entramos, pero se repartirá en función de población y otros criterios como por ejemplo la insularidad". Teniendo en cuenta, ha señalado Almansouri, que en este tipo de partidas Melilla suele recibir entre el 0,25% y el 0,50%, "podríamos recibir 2,5 millones de euros o 5 millones de euros".

Almansouri ha admitido que "la decepción fue trasladada a la ministra y si bien es cierto --ha añadido-- que al exponerle las competencias de la ciudad en Sanidad Pública y el desembolso que ha tenido que hacer no solo con lo mencionado sino también con la atención a extranjeros, menores (1.500) y padeciendo el cierre de frontera, se ha comprometido a revisar si de esa parte inicial de ayudas a competencia sanitaria se nos podría meter en una partida concreta".

Aun así, la consejera de Hacienda entiende que no es suficiente "puesto que Melilla no tiene fuente de financiación, no puede endeudarse y el Estado no está respondiendo conforme a las necesidades que tenemos".

Almansouri ha avanzado que la ministra se ha comprometido a mantener una reunión bilateral para abordar toda la problemática de Melilla y buscar vías de financiación. "La ministra se ha comprometido a revisarlo, pero no es suficiente", motivo por el que pedido que el Ministerio de Hacienda una mayor cuantía "para que los melillenses tengan el mismo derecho que el resto de los ciudadanos españoles pues siempre hemos sido la gran olvidada de los diferentes gobiernos y la que ha arrastrado peores datos de paro, pobreza o abandono escolar".