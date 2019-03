Publicado 02/03/2019 18:16:58 CET

Grande-Marlaska señala que sigue las gestiones con Marruecos para la repatriación de menores de este país

MELILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado la petición realizada por el PP para que los menores extranjeros no acompañados (MENA) que hay en Ceuta y Melilla que bordean la mayoría de edad, en concreto entre 16 y 17 años, sean considerados "inmigrantes económicos" y con ello facilitar su repatriación a su país de origen, la práctica totalidad procedente de Marruecos.

En rueda de prensa en Melilla, Fernando Grande-Marlaska ha declarado que "las normas excepcionales no nos gusta a este gobierno. Un menor es un menor y creo que con eso está todo dicho". El ministro se ha referido así a la petición que también ha realizado conjuntamente los gobiernos de Ceuta y Melilla para que los MENA de 16 y 17 años sean considerados inmigrantes precoces.

"El menor es un menor, no podemos perder nuestros valores y uno de ellos es el respeto del menor porque un menor necesita de la protección internacional", ha recalcado Grande-Marlaska.

En este sentido, ha recordado que hace años, durante una visita a esta ciudad autónoma para participar en unas jornadas de derecho en su condición de juez, ya se hablaba de este problema. "Hace años escuché por primera vez el término MENA, que no me gusta porque prefiero el término menor, y fue en Melilla". "Con esto quiero decirles que este tema no es nuevo ni de hace ocho meses, es antiguo", ha señalado.

GESTIONES CON MARRUECOS

El ministro también se ha referido a los progresos en el trabajo con Marruecos para encontrar una solución a la situación de los inmigrantes menores que hay en España, principalmente en Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla.

En la actualidad, ha asegurado que "un grupo de trabajo integrado por responsables de los dos países está evaluando el número de menores que no están integrados en España y que Marruecos estaría dispuesto a readmitir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor".

Al respecto, ha comentado en rueda de prensa que "hay una necesidad de establecer una serie de protocolos de España y Marruecos para el tema menores porque Marruecos es el primer interesado en sus menores".

Marlaska ha añadido que "estamos trabajando con Marruecos para proceder a la repatriación de los menores cuando proceda". "Marruecos es el primero que le interesa recuperar a sus menores y darles protección con sus familias o a través del propio Estado marroquí. Evidentemente son sus menores y no les gusta ese desarraigo", ha concluido.