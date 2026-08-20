Moreno ofrece a empresarios de Ceuta las herramientas de promoción empresarial de Andalucía ante la crisis migratoria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne con empresarios y con la Cámara de Comercio de Ceuta en su visita a la ciudad autónoma. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CEUTA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que el Gobierno andaluz está colaborando con los empresarios de Ceuta para "implementar medidas y poner a su disposición las herramientas de promoción empresarial de Andalucía" ante el impacto de la crisis migratoria.

Así lo ha trasladado en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en el marco de la visita que ha realizado este jueves a la ciudad autónoma para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas. Moreno se ha convertido así en el primer presidente autonómico en mantener un encuentro con Vivas desde el inicio de la crisis migratoria.

En este contexto, Moreno ha asegurado que conoce, "de la mano de los empresarios y de la Cámara de Comercio", el impacto que la "gravísima situación" que atraviesa Ceuta está teniendo en sus negocios y empresas. Ante esta situación, ha ofrecido la colaboración de la Junta de Andalucía y sus herramientas de promoción empresarial para contribuir a paliar sus efectos.