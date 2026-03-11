Muere en Ceuta un joven tras un tiroteo en la barriada del Príncipe que se investiga como ajuste de cuentas entre bandas

Archivo - Operativo policial en barrio de El Príncipe de Ceuta en una imagen de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha fallecido tras resultar herido de bala en un tiroteo registrado en la noche de este martes 10 de marzo en la barriada de Príncipe Alfonso, en Ceuta, según ha informado la Policía Local, el primer cuerpo en intervenir tras el suceso. La víctima llevaba consigo un arma de fuego con un cartucho en la recámara. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas.

El cuerpo será sometido a autopsia este miércoles. Por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con el suceso. Los hechos ocurrieron en torno a la zona conocida como 'El Ángulo', donde varias dotaciones de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local fueron comisionadas tras recibirse un aviso en la Sala de Comunicaciones alertando de detonaciones con arma de fuego.

A su llegada, los agentes localizaron indicios compatibles con un tiroteo, entre ellos varias vainas en la calzada y manchas de sangre en un callejón cercano, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar posibles pruebas hasta la llegada de unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía, encargado de la investigación.

La intervención se produjo pocos minutos después de recibirse el aviso, lo que permitió asegurar el lugar de los hechos y recabar los primeros testimonios de vecinos de la zona. De forma paralela, otra dotación de la UIR se desplazó al Hospital Universitario de Ceuta, adonde había sido trasladado en un vehículo particular un varón con heridas por arma de fuego.

El joven fue atendido por el personal sanitario, aunque finalmente falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. Durante la asistencia médica, el personal sanitario alertó a los agentes de que el herido portaba entre sus pertenencias un arma de fuego.

Los policías comprobaron que el arma se encontraba montada y con un cartucho en la recámara, por lo que procedieron a su intervención y posterior traslado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.