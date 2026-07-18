El partido 'Nueva Melilla' propone un futuro de cooperación para la frontera con Marruecos inspirado en Gibraltar

Frontera de Melilla con Marruecos. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MELILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formación política Nueva Melilla ha celebrado el inicio de una nueva etapa en Gibraltar tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, el Reino Unido, España y Gibraltar, que permitirá la desaparición de la verja fronteriza. El partido considera que este acontecimiento histórico debería servir de inspiración para replantear el futuro de Melilla y su relación con la ciudad marroquí de Nador.

En un comunicado, el portavoz de la formación, Isaac Fernández Atencia, ha destacado que la eliminación de la barrera física simboliza el paso de un modelo basado en la separación hacia otro sustentado en la cooperación y el desarrollo compartido. A su juicio, el entendimiento alcanzado demuestra que incluso conflictos de larga duración pueden encontrar soluciones cuando se prioriza el bienestar de los ciudadanos.

Nueva Melilla plantea como horizonte que Melilla pueda avanzar hacia una relación de colaboración con Nador, basada en proyectos comunes, inversiones compartidas y una mayor cooperación institucional. La formación aclara que esta visión no implica renunciar a las posiciones políticas o de soberanía, sino fomentar espacios de entendimiento en ámbitos como el comercio, la movilidad, el turismo, la universidad, la sanidad y la cultura.

El portavoz de la formación, Isaac Fernández Atencia, ha subrayado que Melilla y Nador comparten una realidad geográfica que hace necesario impulsar relaciones de confianza y cooperación. Asimismo, ha señalado que el desarrollo del puerto de Nador West Med y el potencial logístico, comercial y universitario de Melilla podrían convertir a ambas ciudades en polos complementarios de crecimiento económico.

En su nota, Nueva Melilla ha concluido que "el futuro no puede edificarse sobre muros permanentes, sino sobre puentes", y expresa el deseo de que la experiencia de Gibraltar sirva como ejemplo para abrir una etapa de diálogo y prosperidad compartida en la frontera sur de Europa.